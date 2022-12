Confirmada segunda temporada de ‘O Rei da TV’, série sobre Silvio Santos

O Rei da TV estreou em 19 de outubro deste ano e provocou a ira da família Abravanel - Foto: Reprodução

A Star+ confirmou que O Rei da TV, série sobre a vida de Silvio Santos, terá novos episódios em 2023. A próxima temporada acompanhará momentos marcantes da vida do apresentador, como a eleição em que ele concorreu a presidente da República e o ano em que a sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada. As gravações já foram encerradas, mas ainda não há data fechada para a estreia.

O Rei da TV estreou em 19 de outubro deste ano e provocou a ira da família Abravanel. Cinco dias após o lançamento, Daniela Beyrute publicou um texto em seu perfil no Instagram com críticas à trama. “Assisti um episódio e não vou assistir mais”, escreveu. “História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável!”

A filha de Silvio, que é uma das executivas do SBT, também anunciou que o canal da família irá produzir a sua própria série sobre a vida do comunicador. Os produtores da série da Star+ declararam que não se trata de uma obra documental ou com pretensão de representar fidedignamente a história de Silvio. Eles afirmaram que há acontecimentos fictícios no roteiro.