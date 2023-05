Confira programações gratuitas neste fim de semana em São Paulo

Fim de semana está aí e para quem estiver procurando dicas do que fazer em São Paulo sem gastar nada ou quiser uma alternativa ao Festival Mimo, que esgotou os ingressos, a reportagem fez uma seleção de espaços e eventos com entrada gratuita. As principais pedidas são exposições, como a de Marc Chagall, mas também tem mostra de cinema. Confira.

Confira abaixo uma programação gratuita neste fim de semana em São Paulo:

Centro Cultural Banco do Brasil

A exposição Marc Chagall: sonho de amor traz 191 obras do artista franco-russo de origem judaica. Chagall revolucionou a arte do século 20 com seu uso ousado de formas e cores. A exposição também ajuda a conhecer o lado poeta do artista.

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – CCBB-SP: Rua Álvares Penteado, 112, Centro.

Até 22 de maio. Todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças.

Centro Cultural Banco do Brasil (2)

A Mostra de Cinema Árabe Feminino exibe filmes dirigidos por mulheres de diferentes países árabes, como Egito, Líbano, Palestina e Argélia. É só até este domingo, 14. Questões políticas, críticas sociais, vivências LGBTQIAP+, utopias, memória, tempo, família e masculinidades permeiam as produções e somam-se a uma programação que inclui também sessões comentadas e mesas redondas. A programação e a retirada de ingressos são feitas no site do espaço.

Instituto Moreira Salles

Poucos dias após o golpe militar de 11 de setembro de 1973 no Chile, o fotógrafo Evandro Teixeira viajou para Santiago enviado pelo Jornal do Brasil. Suas fotografias revelam uma cidade sitiada, ocupada pelas forças militares. O marco fundamental talvez tenha sido o registro que realizou logo após o falecimento do grande poeta chileno Pablo Neruda perpassando pela clínica, o velório em sua residência depredada; e o enterro com grande participação popular, documentando a primeira grande manifestação contra o regime do general Augusto Pinochet.

O plano sequência construído do enterro de Neruda, associado às demais imagens que produziu na cidade, juntamente com o registro visual do regime militar no Brasil (1964 e 1968), compõem a estrutura central da exposição Evandro Teixeira. Chile 1973, evidenciando a importância do fotojornalismo para a liberdade de expressão e testemunho da realidade.

IMS Paulista: Avenida Paulista, 2424.

CineSesc

A exposição Arte da Animação Stop Motion se inspira no filme Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente, que conta a história do personagem de quadrinhos e de seu criador, o cartunista Angeli. A instalação mostra ao público o processo da filmagem em stop motion e apresenta cenários, vídeos e réplicas de uma oficina de construção de bonecos, além de um set de filmagem.

CineSesc: Rua Augusta, 2075, Cerqueira César.

Até 30 de julho. De terça a domingo, das 14h30 às 20h30.

Museu das Favelas

O espaço fica dentro de um palacete histórico no centro de São Paulo e, no momento, apresenta a exposição Favela-Raiz, que traz instalações e convida a entender a formação da identidade dos moradores das favelas.

Palácio dos Campos Elíseos: Rua Guaianases, 1024, Campos Elíseos.

Terça a Domingo, das 9h às 17h.

Museu do Ipiranga

Após ficar nove anos fechado, o Museu do Ipiranga voltou a receber visitantes. Apesar da entrada gratuita, é necessário reservar os ingressos no site do espaço. Novos lotes ficam disponíveis toda sexta-feira às 10h. O Jardim Francês, que fica em frente ao museu, tem acesso gratuito, sem necessidade de marcar hora ou reservar ingressos.

Museu do Ipiranga: Rua dos Patriotas, 20, Vila Monumento.

Casa Museu Ema Klabin

A casa que pertenceu a Ema Klabin, importante socialite da vida paulistana no século passado, recebe visitantes para conhecer detalhes da arquitetura, dos jardins projetados por Burle Marx e do acervo de itens pessoais da família.

Casa Ema Klabin: Rua Portugal, 43, Jardim Europa.