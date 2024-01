Confira indicações de cinco livros para ter uma vida melhor em 2024

A busca por metas e por uma transformação de vida é intensificada com a chegada de um novo ano. Assim como afirmou o professor Clóvis de Barros Filho, “metade da vida depende das nossas iniciativas, a outra metade não”, tomar a frente pode ser a chave para uma mudança efetiva.

A literatura enquanto agente de reflexões pode desempenhar um papel de auxílio nessa jornada. A leitura de títulos que abordam temas relacionados ao desenvolvimento pessoal proporciona o contato com diferentes perspectivas, identificação de padrões de comportamento e a possibilidade de adquirir conhecimentos práticos.

Seleção de livros do Caderno L pode ajudar na busca por mudanças em 2024 – Foto: Divulgação

As narrativas envolventes e os personagens complexos oferecem uma conexão emocional que pode impulsionar o leitor a refletir sobre suas próprias experiências. Neste sentido, “O ano em que disse sim” é o retrato de uma mulher que decidiu mudar e pode inspirar com sua história.

O título e diversos outros que abordam a temática fazem parte da seleção de livros do Caderno L para um 2024 de mudanças. As obras abordam desde a busca por uma mente mais criativa até o entendimento de que a vida “perfeita” é aquela que o indivíduo quer viver, e não a importada por “tiranos”. Confira as sinopses!

A vida que vale a pena ser vivida

Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci

Este é um livro para todos aqueles que já descobriram que a soberania para deliberar sobre a própria vida, com todos os riscos, é nosso único e verdadeiro patrimônio. A intenção desta obra é de fortalecer os leitores para que possam resistir, cada vez melhor, contra todo tirano que pretenda empurrar-lhes goela abaixo a vida que vale a pena. Pois essa vida é a sua, com seus sonhos, suas ilusões, seus medos e esperanças.

Pensamento Criativo

Michael Michalko

Um dos maiores especialistas em criatividade, autor best-seller e oficial do exército norte-americano, Michael Michalko, desvenda os mistérios da criatividade, explorando por que algumas pessoas são mais inovadoras do que outras, além de ensinar métodos que vão ajudar a mudar o pensamento a fim de alcançar a criatividade. O autor destaca a importância de combinar elementos aparentemente desconexos para estimular a criatividade, desafiando padrões de pensamento lineares. “Pensamento Criativo” é uma obra envolvente que busca liberar a imaginação e estimular a originalidade no trabalho, nos negócios e na vida pessoal.

A coragem de ser imperfeito

Brené Brown

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Neste livro, ela apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, toca em feridas delicadas e provoca grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos.

O ano em que disse sim

Shonda Rhimes

Com várias séries de sucesso e três filhas para cuidar, Shonda Rhimes tinha motivos de sobra para recusar qualquer convite. Mas foi durante um jantar em família que tudo mudou. A irmã mais velha de Shonda disse para ela seis palavrinhas estarrecedoras: Você nunca diz “sim” para nada. Ela percebeu que o “não” era apenas uma armadura. O “não”, para Shonda, poderia até representar segurança, mas resultava em uma vida infeliz. Rhimes então deu início ao que chamou de “Ano do Sim” e precisou reformular a forma como lidava consigo mesma e com aqueles ao seu redor para que pudesse reencontrar o bem mais precioso de sua vida: seu verdadeiro eu.

A psicologia positiva de Napoleon Hill

Napoleon Hill e Michael J. Ritt. Jr.

O mestre do desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill, oferece 10 passos transformadores para alcançar saúde, riqueza e sucesso através da eliminação de pensamentos negativos. A obra destaca a importância de cultivar uma atitude mental positiva (AMP) em meio ao bombardeio de informações negativas. Com conselhos práticos, como definir metas, estudar diariamente e usar o poder da oração, os autores ensinam como internalizar o controle da mente e identificar oportunidades em vez de problemas.