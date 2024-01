Confira 10 filmes e séries que têm a saúde mental como tema central

Filmes e séries que exploram temas relacionados à saúde mental podem desempenhar um papel significativo na conscientização sobre o tema, desfazendo estigmas e promovendo uma compreensão mais profunda de condições bastante comuns.

Ao apresentar personagens enfrentando desafios de saúde mental, as obras podem estimular diálogos abertos, tanto entre amigos e familiares quanto em nível social. As narrativas frequentemente proporcionam identificação, facilitando para os expectadores a expressão de suas próprias lutas e desafios.

Coringa, de 2019 – Foto: Divulgação

“Estamos caminhando para uma realidade em que falar sobre saúde mental já não é mais um tabu, e o cinema tem um grande potencial de contribuição para este debate. As pessoas estão cheias de problemas para resolver e com cada vez mais dificuldade de lidar com tudo o que acontece em suas vidas”, menciona a psicanalista, CEO do Ipefem (Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas) e autora do livro “Carreira sem Sofrer”, Ana Tomazelli.

“Ver esses mesmos desafios e dificuldades em um personagem de cinema pode criar identificação, colaborando inclusive para a busca de soluções, como o suporte psicológico profissional”, acrescenta.

No mês em que a campanha Janeiro Branco alerta para a saúde mental e emocional, aproveite os dias de férias para conferir dez dicas de filmes e séries sobre o assunto. Confira!

1) Nise – O coração da loucura (2016)

Onde assistir: Star Plus, Amazon Video e Google Play Filmes e TV

O filme traz uma reflexão sobre a psiquiatria e as práticas manicomiais no Brasil, tendo como fio condutor a batalha da médica Nise da Silveira, uma das precursoras no combate a formas agressivas e desumanas de tratamentos contra transtornos mentais, além de ser uma das primeiras mulheres a atuarem na psiquiatria no país e aluna de Carl Jung, um dos pais da psicanálise.

2) Uma Mente Brilhante (2001)

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Amazon Video e Apple TV

O drama norte-americano conta a história verídica de um famoso matemático, John Nash. Ele é reconhecido como gênio da matemática com apenas 21 anos, e logo começa a apresentar sinais de esquizofrenia. Nash usa seu conhecimento na matemática para tentar compreender se o que ele vê é real ou fruto da esquizofrenia. Após anos de luta contra a doença, o matemático conquista o prêmio Nobel de Economia.

3) Divertida Mente (2015)

Onde assistir: Disney+

A celebrada animação da Pixar conta a história da pequena Riley, uma garotinha de 11 anos que passa por um momento conturbado em sua vida: a mudança de cidade e escola, além das transformações presentes na transição da infância para a pré-adolescência. O enredo se passa principalmente dentro da cabeça da menina, com a “atuação” de cinco emoções: Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojo. A vida da jovem vai se transformando radicalmente, e suas emoções tentam retomar o controle da situação após uma grande confusão envolvendo a Tristeza e a Alegria.

4) As Vantagens de Ser Invisível (2012)

Onde assistir: Telecine, Amazon prime Video e Apple TV

Baseado no romance escrito por Stephen Chbosky, Charlie, um jovem simpático e ingênuo, enfrenta o delicado momento de lidar com o primeiro amor, o suicídio de seu melhor amigo, e sua própria doença mental. Enquanto enfrenta todos estes momentos, o jovem luta para encontrar um grupo de pessoas com o qual ele se sinta pertencente.

5) Preciosa – Uma História de Esperança (2009)

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

Preciosa é baseado no romance Push, de Sapphire, e conta a história de Claireece “Precious” Jones, de 16 anos. A adolescente sofre abuso psicológico da mãe e também é abusada sexualmente pelo pai. Além disso, a jovem sofre também com discriminação, agressão, opressão e gordofobia no seu dia a dia. Sem saber ler e nem escrever, Preciosa pensa em desistir de tudo, mas vê que pode haver uma chance de mudar de vida estudando em uma escola alternativa. Sob a orientação de sua nova professora, a jovem começa o caminho da autodeterminação e superação.

6) Atypical (2017)

Onde assistir: Netflix

A comédia dramática apresenta um protagonista singular, um jovem diagnosticado dentro do espectro do autismo. Ele enfrenta desafios para se integrar em um mundo projetado para pessoas neurotípicas. A série conquistou fãs em todo o mundo ao abordar de maneira sensível e envolvente as dificuldades enfrentadas por Sam, proporcionando uma compreensão e aceitação mais profundas de suas limitações.

8) You’re The Worst (2014)

Onde assistir: Star+

O que se inicia como uma simples comédia romântica voltada para millennials evolui gradualmente para um retrato impactante da depressão clínica, à medida que os desafios enfrentados pela protagonista Gretchen ganham destaque central a partir da segunda temporada. Suas ausências, momentos de choro e até considerações sobre o suicídio se tornam elementos marcantes na série, persistindo ao longo do tempo, o que mostra que a depressão clínica não é algo que se soluciona da noite para o dia.

8) Ted Lasso (2020)

Onde assistir: Apple TV

Ted é um treinador de futebol americano universitário contratado para treinar um time de futebol inglês, o AFC Richmond, apesar de ter pouca experiência no esporte e estar enfrentando um ambiente esportivo completamente diferente. O personagem principal é conhecido por sua positividade, otimismo e abordagem única para enfrentar os desafios, mas também enfrenta uma ansiedade profunda e tem ataques de pânico, como retratado em um dos episódios. A história é leve, com humor afável e mensagens positivas, o que traz novas perspectivas para o tema.

9) Orange is The New Black (2013)

Onde assistir: Netflix

A série de televisão americana é baseada no livro de memórias homônimo de Piper Kerman e gira em torno de Piper Chapman, que é condenada a cumprir pena em uma prisão federal por crimes relacionados ao tráfico de drogas ocorridos anos antes. Aborda diversas questões, incluindo as complexidades do sistema prisional, questões de raça, sexualidade, gênero e poder. Ao longo das temporadas, a série também aborda temas como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), automutilação e vício.

10) Coringa (2019)

Onde assistir: Amazon Prime Video, Youtube, Google Play Filmes e TV

A abordagem da saúde mental no filme é central para a narrativa. Arthur Fleck é retratado como alguém que sofre de várias condições mentais, incluindo riso patológico (uma condição médica conhecida como riso incontrolável e inapropriado) e transtorno do espectro da esquizofrenia. O personagem enfrenta uma série de desafios e é afetado por sua difícil relação com a realidade, experiências traumáticas e a falta de apoio adequado para sua saúde mental.