Cultura Confinado no BBB 22, Arthur Aguiar lança música com Matheus & Kauan

Confinado na casa mais vigiada do Brasil, Arthur Aguiar retoma carreira musical e lança um “feat” surpresa com a dupla Matheus & Kauan. A música se chama “Casa Revirada” e é de autoria do próprio Arthur em parceria com Cantini e Thiagão.

Antes de entrar para o “Big Brother Brasil 22”, o artista deixou a canção gravada e pediu para que o seu empresário convidasse Matheus & Kauan.

Os sertanejos aceitaram o convite, mas Arthur só saberá quando sair do reality show. A nova música já está disponível em todas as plataformas digitais.