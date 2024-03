Confeiteiro faz bolo de calabreso com a cara de Davi, do ‘BBB 24’

O confeiteiro João Silveira chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo mostrando a produção de um bolo de chocolate com calabresa no formato do rosto de Davi, um dos participantes do BBB 24. “Davi virou bolo de ‘calabreso'”, brincou o cozinheiro, conhecido também como João Doce, em referência à polêmica surgida nas primeiras semanas do programa, quando o motorista de aplicativo usou a expressão “calabreso”, popularizada pelo humorista Toninho Tornado, mas não foi bem compreendido por colegas. O confeiteiro chegou a marcar o perfil oficial gerenciado pela equipe do participante do BBB no Instagram, mas não havia sido ‘notado’ até a publicação desta nota.