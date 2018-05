Concurso fotográfico visa valorizar as belezas de Sumaré

Como parte das comemorações do aniversário de 150 anos de Sumaré, a prefeitura abriu inscrições para dois concursos locais que visam estimular a produção cultural da cidade. Artistas de diversas categorias podem pleitear uma apresentação no Show de Talentos, que vai acontecer em todas as regiões da cidade a partir de julho. Além disso, os amantes da fotografia poderão participar de exposições no Projeto Reluz, que vai valorizar as belezas da cidade.

Os regulamentos para os dois concursos estão disponíveis no site da Prefeitura de Sumaré, na aba da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira e seguem até o dia 15 de junho, com o envio da ficha de inscrição por e-mail. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para o Show de Talentos, podem se inscrever artistas de expressões artísticas diversas, como música, dança, jogral, esquete, teatro, mágica, apresentação humorística stand-up, contação de piadas, declamação de poesias ou contos, imitação, circo, mímica, entre outras, com duração máxima de 8 minutos. A seleção será feita por meio de apresentações para uma comissão julgadora, que vão acontecer aos sábados e domingos, em datas que ainda serão definidas pela organização. As fichas de inscrição devem ser encaminhadas para showdetalentossumare@gmail.com.

FOTOGRAFIA

Com o tema “Belezas da Cidade”, o concurso de fotografia em comemoração ao aniversário de Sumaré vai contar com duas categorias – amador e profissional. Podem ser retratados aspectos como a arquitetura, costumes, religiosidade, monumentos, gastronomia, artes e atividades desportivas. O critério é que a lente do fotógrafo capture de alguma maneira a história ou as características que marcam a cidade de Sumaré.

Além da ficha de inscrição, os interessados devem enviar por e-mail a fotografia. Cada munícipe pode enviar no máximo duas fotos para concorrer. O contato é reluz.sumare@gmail.com. As fotos que farão parte da exposição serão selecionadas por uma comissão de jurados.