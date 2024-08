Computador usado por Steve Jobs vai a leilão; expectativa é de custar no mínimo US$ 500 mil - O Liberal

Cultura Computador usado por Steve Jobs vai a leilão; expectativa é de custar no mínimo US$ 500 mil

Um computador da linha Apple-1, primeiro PC a ser vendido com uma placa-mãe pré-instalada dentro da própria máquina, está sendo vendido pela casa de leilões Christies com uma expectativa de arrecadar entre US$ 500 mil e US$ 800 mil. O dispositivo ficava na mesa do próprio Steve Jobs e será vendido no dia 10 de setembro em Nova York.

Lançado em 1976 e concebido por Jobs e Steve Wozniak, o Apple-1 foi, de certa forma, marcante em seu tempo. Hoje, apenas metade das 200 unidades já produzidas são conhecidas, e somente 70 incluem a placa-mãe original.

De acordo com o site New Atlas, o financiamento do projeto do Apple-1 exigiu que Steve Jobs vendesse sua Kombi e que Steve Wozniak abrisse mão de sua calculadora HP. Cada unidade do computador custava, à época, US$ 666,66, sendo que eles eram vendidos sem teclado ou monitor, conforme explica a Christies. A placa-mãe, no entanto, já vinha pronta – diferentemente de outras daquele tempo.

Segundo a casa de leilões, Jobs afirmava que o Apple-1 era “um sistema de microcomputador verdadeiramente completo”, “extremamente poderoso” e que “pode ser usado para tudo, desde o desenvolver programas até jogar jogos”.

A Christies reitera ainda que “o legado do Apple-1 se estende para muito além de seu design inovador”, marcando “um momento fundamental na história da tecnologia”.

Embora não tenha sido exatamente popular devido ao baixo número de unidades produzidas, o computador hoje à venda foi mantido por Steve Jobs em seu escritório como uma espécie de lembrança de tempos anteriores.

Mais recentemente, o Apple-1 foi incluído na coleção Paul G. Allen dentro do estabelecimento Living Computers: Museum + Labs. O museu não conseguiu sobreviver à pandemia da Covid-19, fazendo com que diversos de seus itens fossem levados a outras instituições ou, como o computador de Jobs, fossem a leilão.

Na mesma venda do Apple-1 estão itens como um traje de voo de Buzz Aldrin, uma maquete da cápsula Gemini e uma máquina de códigos Enigma da Segunda Guerra Mundial.

Também estará no leilão uma carta escrita por Albert Einstein para Franklin Delano Roosevelt informando sobre as intenções da Alemanha nazista de construir uma bomba atômica. O preço esperado para esse item vai de US$ 4 milhões a US$ 6 milhões.