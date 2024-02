‘Comportamento doentio’, diz Dado Dolabella sobre Luana Piovani

Desde o início da última edição do programa Big Brother Brasil, Dado Dolabella vem comentando sobre a namorada, Wanessa Camargo, e rebatendo críticas da internet sobre seu relacionamento atual, além de sua conturbada história com Luana Piovani. O ator afirmou, desta vez, que vê os comentários negativos e as acusações de Luana e de outros como um “comportamento doentio”.

“Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes. Estou em paz porque, no que estavam afirmando ser verdade, fui absolvido com provas de que nada é o que a internet diz”, disse Dado, em entrevista para o jornal O Globo, com relação ao processo movido por Luana Piovani, quando namoraram, entre 2006 e 2008. O fim do relacionamento veio após denúncias de agressão e violência doméstica.

Ele continua dizendo que a internet e a mídia precisam de conteúdos para atacar os participantes do reality. “Acho isso um comportamento doentio das pessoas, principalmente porque me movimento por amor e paz há muitos anos. São assuntos ultrapassados de gente oportunista que não tem mais relevância de mercado e que fica caçando likes para ter seu momento de fama. Uma pena.”

Dado também comentou sobre Wanessa Camargo dentro do reality show e afirmou estar torcendo positivamente para que “as pessoas tenham oportunidade de ver esse lado maravilhoso dela”.

“Conheço a Wanessa há tantos anos. Conheço o coração dela, a essência. Ela é humilde, altruísta, amiga, justa e carinhosa, além de linda. Assim como eu, age muito pelo coração”, garantiu. O artista defendeu, ainda, que “não dá para julgar o caráter, a índole ou como a pessoa conduz a vida através de um reality”.

O ator finalizou a entrevista contando sobre seus planos futuros: “estou estudando algumas propostas para TV, novos negócios e campanhas bacanas que caminham junto com toda a minha arte”.