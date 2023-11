‘Completa mentira’, diz Sandy sobre rumores de volta com Lucas

Quase dois meses após anunciar o término do casamento de 15 anos com o músico Lucas Lima, a cantora Sandy usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para desmentir rumores de que teria reatado o relacionamento com o ex-marido.

“Tudo o que saiu sobre a gente desde que postamos isso (o anúncio do término) – e que não foi dito por nós, da nossa boca – é absoluta e completa mentira”, escreveu a cantora, em publicação no Instagram.

Sandy reforçou ainda os pedidos para que não haja mais especulações sobre ela e Lucas Lima. “Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor”, escreveu.

O casal anunciou a separação no fim de setembro deste ano. Na época, em comunicado conjunto, ambos disseram que a separação foi amigável. “A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também”, escreveram.

“Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, concluiu o comunicado. O casal tem um filho de 9 anos.