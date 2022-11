Como foi o último show da turnê de despedida de Elton John nos Estados Unidos

Quarenta e sete anos depois de subir ao palco no Dodger Stadium em Los Angeles (EUA) em um uniforme de beisebol cravejado de lantejoulas como o maior jogador do mundo pop star, Elton John subiu ao mesmo palco na noite de domingo, 21, usando um deslumbrante roupão dos Dodgers, um uniforme mais adequado para um homem de 75 anos em à beira da aposentadoria.

A multidão de mais de 50 mil fãs rugiu nos minutos finais do último show americano da turnê que Elton John diz ser a última. “Quero passar um tempo com minha família porque farei 76 anos no ano que vem”, disse ele. “Quero chamá-los para mostrar a vocês porque estou me aposentando.”

Ele abraçou e beijou seu marido, David Furnish, enquanto seus dois filhos, Zachary, de 11 anos, e Elijah, de 9 anos, usando jaquetas dos Dodgers combinando e que dizia “Elton” no verso, acenaram alegremente para a multidão.

Elton John então começou a cantar Goodbye Yellow Brick Road, a inevitável música final que deu nome à turnê Farewell Yellow Brick Road. A multidão cheia de ‘homens-foguete’ e ‘mulheres-foguete’, de bebês blue jeans e mulheres de Los Angeles, muitas delas da idade de Elton John, mas algumas nos seus 20, 30 e 40 anos, balançaram e cantaram junto como fizeram ao longo do show de duas horas, com canções como Rocket Man e Tiny Dancer. Alguns enxugaram as lágrimas.

Muitos usavam suas próprias lantejoulas, óculos brilhantes, chapéus altos, estola de pluma, e, em alguns casos, fantasia de Pato Donald, representando as várias fases da carreira de 55 anos do cantor. “Obrigado a todos por se arrumarem”, disse ele. “Fico tão feliz quando vocês usam as mais fantásticas fantasias.”

Quando a última música terminou, John tirou o roupão e mostrou outro traje de aposentadoria, um agasalho verde e vermelho, e subiu em um elevador pequeno e transparente que o levou a uma abertura no fundo. Ele poderia então ser visto em uma tela de vídeo gigante caminhando por uma estrada de tijolos amarelos.

Participações especiais

Kiki Dee subiu ao palco para cantar seu dueto Don’t Go Breaking My Heart. “Em 1975, essa mulher estava aqui comigo e nós cantamos esta canção. Eu pedi a ela para vir para recriarmos aquele momento incrível’, disse o músico. Ele pulou de seu lugar habitual no teclado, pegou um microfone e cantou e dançou com Dee enquanto seu pianista de ensaio, Adam Chester, batia nas teclas em seu lugar.

Elton John tocou Don’t Let the Sun Go Down on Me em homenagem aos quatro companheiros de banda que morreram durante a carreira, e após o primeiro verso trouxe outro convidado, gritando, “senhoras e senhores, Brandi Carlile!”

O momento foi uma homenagem silenciosa a outro colaborador morto, George Michael, que fez um dueto com John da mesma forma na música em 1991.

Carlile, que foi fundamental para o recente retorno de Joni Mitchell ao palco, estava vestindo seu próprio terno de lantejoulas com tema do Dodger. Ela cantou seus versos e fez uma cara de “você pode acreditar nisso?!”‘ para a multidão enquanto John colocava o braço em volta dela e a enchia de aplausos.

Uma bateria eletrônica tocou quando Dua Lipa, em um vestido preto que contrastava com os brilhos de todos os outros, veio para o primeiro bis, e tocou com Cold Heart, seu hit de 2021 com Elton John.

“Eu não posso te dizer como é ter 75 anos e ter o recorde nº 1 do mundo”, disse John depois. “E este foi meu primeiro hit, 52 anos atrás.”

Ele começou a tocar acordes de piano e cantou: “É um pouco engraçado, esse sentimento interior”, a frase de abertura de Your Song, de 1970. “Essa foi a sua música, Los Angeles!”, gritou depois.

Cerca de duas horas antes, depois de subir ao palco em um smoking com lantejoulas que formavam chamas e abrir o show com Benny and the Jets, ele explicou o significado da cidade para sua música. “Tudo bem, esta é uma noite muito especial para mim, uma noite muito emocionante para mim, e tem sido uma longa jornada, e eu vim aqui pela primeira vez, para a América, em 1970, para a Cidade dos Anjos, Los Angeles, e toquei num clube chamado Troubadour.”

O show, que foi transmitido ao vivo pela Disney+, foi o último de três noites no estádio (e foi seu 103º show na região de Los Angeles, ele disse à multidão).

Farewell Yellow Brick Road

A turnê Farewell Yellow Brick Road começou em setembro de 2018 com a primeira das mais de 300 datas programadas. Foi suspensa em 2020 por causa da pandemia de covid-19 e retomada em 2021.

Em janeiro, segue para a Austrália e Nova Zelândia, depois para a Grã-Bretanha e outros países da Europa. Deve terminar na Suécia em julho, embora Elton John tenha deixado claro que ele só vai parar de viajar, não de fazer música.

Muitos dos que o apoiam estão na banda desde o início, ou muito perto daquele início, incluindo Nigel Olsson, seu baterista desde 1969, e Davey Johnstone, seu guitarrista desde 1971 – aos 71 anos, ele ficou na frente do palco e levou a banda por meio de uma versão rasgada de Saturday Night’s Alright for Fighting.

Elton John também forneceu um raro vislumbre no palco a um colaborador ainda mais antigo, o homem que escreveu a maioria das canções que a multidão cantou a noite toda, o letrista Bernie Taupin.

“Estamos escrevendo juntos desde 1967,” John disse enquanto abraçava Taupin, que não poderia ter contrastado mais com seu parceiro com sua cabeça careca e casaco simples em tons de terra. “Ainda nos amamos mais do que nunca”, finalizou o cantor. (Associated Press).