Como está o castelo de 100 quartos de José Rico? Filho explica a divisão dos bens

O filho do cantor José Rico, Moyses Rico, afirmou que o “castelo” com mais de 100 quartos deixado como herança pelo pai, morto em 2015, foi à leilão por quase R$ 14 milhões, mas não houve compradores.

A informação foi dada ao site Observatório dos Famosos nesta segunda, 29. O sertanejo José Rico, parceiro na dupla José Rico e Milionário, orgulhava-se da construção em Limeira, interior de São Paulo, em uma área com 4,8 hectares.

Por dentro do ‘castelo’ de Zé Rico – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Moyses afirma que acabou responsável pelo imóvel após perder contato com os demais irmãos. “Somos em quatro irmãos de três famílias diferentes. Tenho mais contato com a Cristina, que é mais velha. A gente já trabalhou juntos, e me ajuda em bastante coisa. Mas com o Sami e a Sara não temos muito contato”, contou.

Segundo o filho, o imóvel foi colocado à venda para quitar dívidas trabalhistas. “É um caso bem complicado, mas ele ainda está bloqueado, esperando. A parte do leilão encerrou, não podemos fazer nada”, afirma.

O castelo era tão importante que José Rico o homenageou na música Castelo, em que versava sobre um “construí um castelo bonito para dar de presente à pessoa amada.”