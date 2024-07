Cultura Como é ‘A Amiga Genial’? Conheça a história do livro eleito o melhor do século 21

O livro A Amiga Genial, de Elena Ferrante, foi eleito o melhor livro do século 21 pelo jornal americano The New York Times em uma lista com 100 obras escolhidas após votação de mais de 500 escritores, romancistas, críticos e outros amantes de livros.

Publicado originalmente em 2011 na Itália, o romance é o primeiro de uma série de quatro livros que ficou conhecida como tetralogia napolitana. No Brasil, eles foram publicados pela Biblioteca Azul, selo da Globo Livros, entre 2015 e 2017. As sequências receberam os títulos de História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e Quem Fica e História da Menina Perdida – este último também figura na lista do NYT, na 80º colocação.

A série napolitana acompanha duas amigas, Elena Greco (apelidada de Lenu) e Raffaella Cerullo (chamada de Lila), ao longo de quase toda a vida. Narrados por Lenu, cada um dos livros acompanha uma etapa da trajetória das duas mulheres, da infância, à adolescência, à idade adulta e à maturidade.

A Amiga Genial, mais especificamente, começa quando as duas ainda são meninas e se conhecem em um bairro pobre de Nápoles, na Itália, na década de 1950. Tudo começa quando a família Cerullo chega à vizinhança e Lila, uma menina rebelde e dona de si, começa a chamar a atenção entre as crianças do bairro.

Lenu, quieta e comportada, sente uma curiosidade grande sobre a garota e logo as duas formam uma amizade complexa: são como unha e carne, mas competem, brigam e são profundamente afetadas pelo local em que vivem: uma Nápoles pós-guerra, marcada por violência, medo e insegurança nas ruas e dentro de casa.

Quando as amigas chegam à quinta série, a família de Lenu decide investir nos estudos da menina, enquanto a família de Lila quer que ela deixe a escola para trabalhar, uma decisão que marcará a jornada das duas para sempre. O primeiro livro se encerra no final da adolescência, e o próximo tem início exatamente onde o último parou, como se pudessem ser lidos como um só.

Ao longo da série napolitana, Ferrante discute temas como classe, filosofia, arte, política e, principalmente, gênero, ao explorar a complexidade e as mudanças e adversidades pelas quais as mulheres passaram na segunda metade do século 20 – tudo isso a partir da vida, das relações e da amizade intensa e intricada dessas duas mulheres.

A Amiga Genial também inspirou uma série de televisão da HBO, intitulada My Brilliant Friend, com Ludovica Nasti e Elisa Del Genio nos papeis de Lila e Lenu, respectivamente. As três primeiras temporadas estão disponíveis no streaming Max. A quarta e última tem previsão de estreia para este ano.