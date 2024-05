Como Artur de ‘No Rancho Fundo’, Túlio Starling assume seu primeiro protagonista em novela

Túlio também pode ser visto na segunda temporada de “Justiça”, que chegou recentemente ao Globoplay - Foto: Divulgação - Globo

Chegar ao posto de protagonista de novela é uma conquista e tanto para qualquer profissional na tevê. Mesmo com toda a consciência da pressão e responsabilidade que vem junto, Túlio Starling, que vive o mocinho Artur na novíssima “No Rancho Fundo”, tem abstraído os ruídos externos. Por enquanto, o ator está imerso e tomado pela rotina intensa de trabalho nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “Não faço a mínima ideia do que acontecerá a partir de agora. Acho que não caiu a ficha. A gente faz tanta coisa e, de repente, é protagonista de novela. Só que tenho muita cena para gravar e muita gente vai ver meu trabalho. O que vai rolar? Não faço a mínima ideia. Vamos ver no final”, planeja.

Na trama escrita por Mário Teixeira, Artur é filho de Ariosto e Dona Manuela, interpretados por Eduardo Moscovis e Valdineia Soriano. Foi ela quem quis adotá-lo contra a vontade do marido, que até hoje faz questão de dizer ao rapaz que nunca quis tê-lo em sua vida. Engenheiro, é o melhor amigo de Marcelo Gouveia, de José Loreto, com quem cresceu em um orfanato. Ao se apaixonar por Quinota, de Larissa Bocchino, ele fará de tudo para ajudar a família da amada.

“É um casal de novela das seis. Bem romântico. Mas não é só um casal docinho. É também muito humanizado. São dois jovens descobrindo essa experiência de se apaixonar. Ou seja, tendo ciúmes e sentimentos confusos”, explica.

O enredo de “No Rancho Fundo” é o primeiro papel de destaque de Túlio nas novelas. Anteriormente, ele havia feito uma participação no início da trama de “Pantanal”, em que viveu Chico Marruá, irmão de Juma, papel de Alanis Guillen, que morria no segundo capítulo da história. “A gente como ator sabe que a experiência é coletiva e acontece dentro de uma dinâmica plural. Eu como estreante em novela de arco longo, porque fiz uma participação pequena em ‘Pantanal’, é algo gratificante”, ressalta.

Natural de Belo Horizonte, Túlio começou a estudar teatro em 2003, aos 13 anos, mas se profissionalizou em Brasília. Na capital federal, ele cursou Artes Cênicas pela UnB. Ao se mudar para São Paulo, ingressou no Teatro Oficina, onde foi dirigido por Zé Celso Martinez. “Já fiz muita coisa, né? Fiz teatro, teatro de rua, teatro infantil, animação de festa, curta… Já fui até boneco de jogo de vôlei! Formar-se ator no Brasil é isso! É fazer sempre! É ser incansável. Agora estou nessa nova aventura (protagonizar uma novela)”, vibra.

“No Rancho Fundo” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Toques de magia

Bem longe do universo sertanejo de “No Rancho Fundo”, Túlio Starling também pode ser visto nas duas temporadas de “Vicky e a Musa”, série adolescente original Globoplay. Na produção, ele vive a divindade grega Dionísio, que chega ao enredo musical ao som da canção “Palco”. “É um clássico nacional, fiquei muito feliz quando soube que seria a música de entrada do Dionísio. Gosto muito de como a cena foi escrita, com o Dionísio se transfigurando em vários personagens e de como conseguimos mostrar isso na cena”, valoriza.

Apesar de estar inserido em um horário e contexto totalmente novos, Túlio confessa que traz algumas pitadas do humor de Dionísio para o jovem Artur. “O Artur é bem diferente. Mas a gente traz um pouco da espontaneidade do Dionísio. Ele é um grande palhaço e tem muito do meu humor”, aponta.