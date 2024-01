Como a dedicada Bianca de ‘Fuzuê’, Guilhermina Libanio se divide entre o lúdico, o romance e a comédia

Seu primeiro contato com o papel foi interpretando uma cena em que a babá desabafava com Valentina, vivida por Maria Flor Silva

Há personagens que, desde o teste para saber se serão aceitos na produção, chamam a atenção de seus intérpretes. Foi assim com Guilhermina Libanio quando participou da seleção para dar vida à polivalente Bianca de “Fuzuê”, novela das 19h da Globo. Seu primeiro contato com o papel foi interpretando uma cena em que a babá desabafava com Valentina, vivida por Maria Flor Silva, sobre um cara que gostava, na dúvida se ficava com ele ou não.

“O texto era tão profundo e maduro que eu só descobri ali, na hora do teste, que a Valentina teria entre 10 e 11 anos. Era um papo de igual para igual, então achei que a minha personagem fosse babá de uma adolescente. Aí, a direção pediu para eu mudar o tom da conversa: de uma adolescente para um papo com uma criança muito madura”, lembra a atriz, que acabou conquistando a vaga.

Na história, Bianca começou como babá, cuidando de Valentina desde pequena. A parceria com Alícia, vivida por Fernanda Rodrigues, porém, fez com que fosse chamada para trabalhar como assessora da patroa, produzindo conteúdos e acompanhando-a nos compromissos. Assim, passou a frequentar mais a Fuzuê e conheceu Vitor, papel de Danilo Maia, por quem se interessou. No início, o rapaz escondeu trabalhar ali como um dos mascotes. “A Bianca tem romance, tem amizade com Soraya Terremoto (personagem de Heslaine Vieira), tem conversas inteligentes com Valentina e ainda administra a cabeça caótica da Alicia. É muito prazeroso fazer comédia com essas parcerias”, valoriza Guilhermina.

Para a construção de Bianca, Guilhermina passou por alguns encontros com os outros atores de seu núcleo. “Foi para entender a dinâmica da família, nos conhecer e ver como o outro estava criando seu personagem”, conta a atriz. Mas uma atividade individual acabou se revelando extremamente útil nesse trabalho. “Me ajudou muito botar em um caderno tudo que eu sabia sobre a Bianca. Depois, capítulo a capítulo, fui traçando o que ia acontecendo com a história dela. Assim, conseguia entender melhor de onde ela vinha, para onde estava indo”, entrega.

Além de “Fuzuê”, Guilhermina ainda pode ser vista em outras produções recém-lançadas. Em “Fim”, do Globoplay, ela dá vida a Cinira, secretária de Ciro, papel de Fabio Assunção. “Ela é uma mulher fogosa, assanhadinha e encantada por esse chefe. Faz de tudo para tentar chamar a atenção dele. Fui relendo o livro, estudando as cenas e resultou em um dia de gravação árduo, mas delicioso”, fala ela, que também dá expediente na segunda temporada de “Tudo Igual… SQN”, do Disney+. “O que mais recebo são pedidos de uma terceira temporada. As pessoas querem saber como as histórias continuam. Fico feliz e grata com a repercussão”, diz, orgulhosa.

Nome completo : Guilhermina Jordano Libanio.

Nascimento: 29 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: "O plano sequência que gravei com Fabio Assunção em 'Fim'. Foi de primeira, sem ensaio e ficou lindo".

Interpretação memorável: Andréa Beltrão como Elen em "Som e Fúria", minissérie de Fernando Meirelles exibida originalmente pela Globo em 2009.

Momento marcante na carreira: "Eu e 200 figurantes embaixo do MASP, fazendo a manifestação feminista, como Cibele, em 'Órfãos da Terra'".

O que falta na televisão: "Protagonistas diversas".

O que sobra na televisão: "Não atores com papéis de destaque".

Com quem gostaria de contracenar: Andréa Beltrão.

Se não fosse atriz, seria: Diretora.

Ator: Wagner Moura.

Atriz: Drica Morais.

Novela: "Senhora do Destino", escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em "Senhora do Destino".

Personagem mais difícil de compor: "Todos".

Que novela gostaria que fosse reprisada: "Além do Tempo", escrita por Elizabeth Jhin e exibida originalmente pela Globo entre 2015 e 2016.

Que papel gostaria de representar: "Uma vilã de novela, daquelas bem sarcásticas".

Filme: "Marte Um", escrito e dirigido por Gabriel Martins e lançado em 2022.

Autor : Fernanda Young.

Diretor: Andrucha Waddington.

Vexame: "Quando eu era pequena, revelei um carro antes da hora porque puxei a cortina que o escondia no evento".

Mania: "De beber Coca-cola gelada quando chego do trabalho".

Medo: "De não trabalhar mais como atriz".

Projeto: "Escrever e voltar a atuar no teatro".

“Fuzuê” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise na madrugada.