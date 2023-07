Comercial da Volkswagen cria dueto entre Elis Regina e a filha Maria Rita; veja o vídeo

Maria Rita e uma versão digital de Elis Regina, em comercial da Volkswagen - Foto: Divulgação

Um comercial lançado pela Volkswagen para comemorar os 70 anos da montadora no Brasil criou um dueto entre Elis Regina, ícone da MPB, e a filha Maria Rita.

Ao som de “Como nossos pais”, de Belchior, e eternizado na voz de Elis, elas protagonizam, pela primeira vez, um dueto emocionante por meio da tecnologia.

O filme traz esse momento fictício e inicia com Maria Rita ao volante do ID.Buzz, que é a versão 100% elétrica da Kombi. Na mesma estrada, a mãe, Elis Regina, segue dirigindo a Kombi clássica. Juntas, elas cantam a canção. Enquanto isso, alguns clássicos icônicos da marca aparecem de forma saudosa.

“A campanha de 70 anos da Volkswagen do Brasil é uma homenagem às artes de fazer música e automóveis, produtos que encantam e emocionam as pessoas. Esse encontro de mãe e filha entre Elis Regina e Maria Rita, além de emocionar, também reforça o DNA da marca em tecnologia e inovação, trazendo o uso de inteligência artificial treinada para fazer o reconhecimento facial de Elis”, afirma Livia Kinoshita, gerente executiva de Marketing Comunicação da Volkswagen do Brasil e na América do Sul.

Intérprete de clássicos como “Águas de Março” e “O Bêbado e a Equilibrista”, Elis Regina faleceu há 41 anos, quando Maria Rita tinha apenas quatro anos. Dessa forma, essa é a primeira vez que elas protagonizam juntas uma canção.

Criado pela AlmapBBDO e produzido pela Boiler Filmes, com direção de cena de Dulcidio Caldeira, o filme contou com tecnologia de inteligência artificial treinada especificamente para reconhecimento facial de Elis Regina, diferentemente do que são feitos em projetos de IA que utilizam tecnologia pré-treinadas a partir de dados genéricos.

Agência e produtora se uniram a uma empresa de pós-produção americana especializada e com repertório de projetos realizados para a indústria cinematográfica de Hollywood.

Durante dias, a IA recebeu extensivos treinamentos com diferentes tecnologias, combinando a atuação da dublê com os movimentos e imagens de Elis, chegando ao rosto da cantora.