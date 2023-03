Comemoração da Páscoa tem atrações infantis no Tivoli

O Tivoli Shopping preparou atrações especiais para entreter a garotada e celebrar a temporada mais doce e saborosa do ano, a Páscoa. Além de se divertirem curtindo apresentações de teatro e musical, os pequenos ainda vão poder tirar fotos com o personagem mais querido da época: o Coelhinho da Páscoa. Os eventos são gratuitos.

A primeira atração de comemoração da Páscoa do Tivoli será a apresentação teatral “O Mistério do Coelho Bob”, da Catavento Brasil Produções, que acontece neste sábado (1º de abril), às 16h, em frente ao restaurante Coco Bambu.

O espetáculo infantil conta a história de Bob, o coelho da Páscoa, que tem a importante missão de cuidar do grande ovo dourado que controla a fábrica de ovos de chocolate. Um dia, uma das ajudantes da fábrica, a Senhorita Sorvete, fica chateada e resolve esconder o grande ovo para que a Páscoa não aconteça. Bob se sente culpado por não ter cuidado bem do grande ovo e começa a procurar por toda parte, iniciando uma doce aventura para salvar a Páscoa.

No sábado seguinte (dia 8 de abril), data que antecede a Páscoa, o shopping recebe a apresentação musical “Canções de Páscoa e Outras Batucadas”, do grupo Canta Curumim.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste espetáculo, a turma do Curumim recebe o coelhinho da Páscoa como convidado especial e, juntos, irão animar o público com histórias, brincadeiras e muita música. Essa atração será realizada às 17h, também na área em frente ao Coco Bambu.

“Sabemos o quanto a Páscoa é uma data especial para as famílias, principalmente para as crianças, por isso, preparamos essa programação com muito carinho, para que elas possam se divertir por aqui e celebrar o momento junto com o Coelhinho, que é o personagem mais amado dessa época”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

SERVIÇO

Teatro infantil “O Mistério do Coelho Bob”

Data: sábado (1/4)

Horário: 16h

Local: em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito

Apresentação musical “Canções de Páscoa e Outras Batucadas” – Canta Curumim

Data: sábado (8/4)

Horário: 17h

Local: em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito

Com informações do Tivoli Shopping