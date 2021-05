Comédia fixa

Gravando há alguns meses, Evelyn já está mais adaptada aos novos hábitos dentro dos estúdios - Foto: Divulgação

O ano de 2021 começou com boas novas para Evelyn Castro. Apesar das incertezas do mercado audiovisual em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a atriz viu um de seus grandes projetos virar realidade. Após fazer sucesso no coletivo “Porta dos Fundos” e no seriado “Tô de Graça”, do Multishow, Evelyn ganhou seu primeiro papel fixo em uma novela.

A atriz está escalada para “Quanto Mais Vida, Melhor”, nova trama inédita das sete, em que viverá a divertida Deusa. “Eu já tinha esse desejo de participar de uma novela do começo ao fim. Acredito que toda atriz e ator tem este desejo. Ter a oportunidade de participar de diversos formatos é sonho. Fazer uma novela é um deles”, valoriza Evelyn, que viu as gravações serem interrompidas recentemente por conta do avanço da pandemia no Rio de Janeiro, onde estão localizados os Estúdios Globo.

“Quando a pandemia começou, cheguei a pensar que não teríamos certeza de nada. Tive uma peça interrompida. No entanto, hoje sabemos melhor onde estamos pisando. Às vezes, é necessário recuar para avançar com segurança”, completa.

Apesar da retomada das gravações, a novela segue sem uma data de estreia definida. Por conta do ritmo lento de trabalho, em virtude dos protocolos de segurança, a produção só irá ao ar praticamente finalizada. A previsão inicial era de que a trama substituísse “Salve-se Quem Puder” ainda em meados de julho.

Gravando há alguns meses, Evelyn já está mais adaptada aos novos hábitos dentro dos estúdios, como distanciamento, máscara e constante testagem para a Covid-19. “No início, fiquei um pouco triste ao ver todo aquele aparato nos estúdios. Mas vamos nos adaptando a qualquer realidade. Então, não deixo isso me influenciar. Ganhei mais garra para fazer o meu melhor. Entro ali e penso que é tudo ou tudo. Fiquei mais atenta também ao espaço e aos colegas, isso foi bom demais para nossa arte”, ressalta.

Na história escrita por Mauro Wilson, Deusa será uma extrovertida empregada doméstica. A personagem fará par romântico com Odailson, interpretado por Thardelly Lima. Os dois viverão uma divertida relação amorosa. “A Deusa é mulher forte, jovem, alegre, autêntica e aprecia boa música. Também terei a oportunidade de cantar em cena. Não tinha como não me apaixonar pelo papel. Além disso, a relação com o Odailson trará bastante confusão”, adianta Evelyn, que chegou ao elenco do folhetim através do produtor de elenco Guilherme Gobbi.

“Acho que Deus soprou meu nome no ouvido dele. Chegando para os testes conheci o Thardelly. A gente não teve muito tempo de passar texto ou ensaiar, mas nosso entrosamento deu muito certo e a cena rolou facilmente”, completa.

A trama de “Quanto Mais Vida, Melhor” não será o único trabalho Evelyn. Ela também já foi confirmada na nova temporada da “sitcom” “Tô de Graça”, do Multishow. Na produção de humor, ela vive Marraia Carey. A próxima leva de episódios contará com novos cenários e personagens. “Estou bem ansiosa para começar. Sempre tive certeza de que seria um projeto longevo. Muito pela verdade que estamos ali e o público já entendeu. Somos uma família e somos amigos. Sinto falta de estar com eles. Por isso, acredito que na vida longa tudo é feito com muito amor, vontade e verdade”, valoriza.