‘Comecei não julgando as mulheres que tinham pelos’, declara Bruna Linzmeyer

A atriz Bruna Linzmeyer fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 7, em relação à depilação. Em entrevista recente para a revista Maria Claire, ela aparece na capa com os pelos da axila à mostra. A notícia repercutiu na internet, com críticos e apoiadores.

No perfil oficial dela no Instagram, Bruna decidiu explicar como optou por não mais fazer depilação. Ela conta que sempre utilizou cera desde muito jovem e sofria com dores e pelos encravados. “Sempre achei que aquilo era o certo e o belo a ser feito. Nos últimos anos, entendendo a construção dessa visão, me esforcei para ver os pelos de outros jeitos possíveis. Comecei não julgando as mulheres que tinham pelos, entendendo que cada uma faz o que tem vontade com seu próprio corpo”, disse.

A atriz conta que a aceitação das axilas com pelos fez parte de um processo. “Depois, aos poucos, comecei a achar libertadora essa vontade e atitude delas e me perguntar o que eu realmente queria no meu corpo. Nunca antes eu tinha me feito essa pergunta. Por vezes, respondi a mim mesma que preferia raspar, estava feliz com minha escolha. Mas mais ainda, estava feliz em poder escolher raspar, porque durante todos aqueles anos eu não escolhia, só raspava porque achava que era obrigatório mulher arrancar os pelos”, explica Bruna.

Desse momento até a aceitação do caminho natural do organismo, foi automático. “Comecei a olhar para os homens e achar estranha essa diferença só por uma questão de serem homens e mulheres e continuei me perguntando: O que eu quero? O que eu gosto? Um dia, essa resposta foi diferente”, conta.

Bruna Linzmeyer decidiu experimentar deixar os pelos crescerem. Segundo a atriz, foi libertador não ter de conviver mais com a dor e os custos da depilação, sem contar os pelos encravados. “Comecei a achar muito bonito pelos em mim também. Aprendi que liberdade e amor é respeitar a escolha das outras pessoas, quando essas escolhas não violentam ninguém”, concluiu no perfil oficial dela no Instagram.