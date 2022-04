Começando uma nova era

Com produções na Globoplay e na Netflix, Marcelo Varzea aproveita expansão do mercado de “streaming"

O ator Marcelo Varzea, de 55 anos já conhecia profundamente o livro homônimo assinado pelo jornalista Caco Barcellos - Foto: DIVULGAÇÃO_SAULO SEGRETO

Marcelo Varzea já sabia que iria se encantar com o projeto da série “Rota 66”, novo original Globoplay, poucos minutos após ter seu nome confirmado na obra, que tem estreia prevista para o segundo semestre. O ator de 55 anos já conhecia profundamente o livro homônimo assinado pelo jornalista Caco Barcellos no qual é baseada a história produzida para a plataforma de “streaming” da Globo. “O livro é simplesmente sensacional. Se pudesse dar um conselho a todos, seria: leiam ‘Rota 66’! É uma obra incrível. Cheguei ao elenco graças ao Luciano Baldan (produtor de elenco). Foram várias fases de teste até a confirmação de que eu estaria no elenco. É um projeto maravilhoso e tenho muito orgulho de integrar”, valoriza.

Com Humberto Carrão como protagonista, a série retrata o período mais violento de atuação da Rota, a tropa de elite da PM paulista, entre os anos 1970 e 1990. Ao longo da primeira temporada, uma dupla de jornalistas investiga os casos atrelados ao grupo, que se convencionou chamar de esquadrão da morte da Polícia Militar. O elenco também conta com Augusto Madeira, Lara Tremouroux e Ailton Graça. “Faço um policial da Rota de alta patente. Logo no início, já caí de cara em uma cena incrível e fortíssima com o Ailton Graça. Ser dirigido pelo Philippe Barcinski e pelo Diego Martins foi uma delícia. Além do jogo (de cena) com grandes atores, tem a importância de falar sobre uma unidade de polícia extremamente violenta e cruel”, explica.

Enquanto a série do Globoplay não estreia, Marcelo bate ponto em outra plataforma de “streaming”. Ele está no elenco da juvenil “Temporada de Verão”, que está disponível na Netflix. Na produção, ele vive Elias, um cara rico, higienista, liberal, preconceituoso e que vê cifrão atrás de tudo e de todos. “Não fui muito longe para compor o Elias. Moro em São Paulo, né? Como diria o mestre Caetano Veloso, aqui em Sampa a gente vê muitos tipos que fazem valer o verso ‘da força da grana que ergue e destrói coisas belas’”, afirma o ator, que gravou a série em Ilhabela, litoral de São Paulo. “O elenco jovem chegou a ficar trancado direto em um hotel. Eu fui e voltei algumas vezes. A Boutique de Filmes, produtora da série, foi rigorosíssima com os protocolos (combate à Covid-19). Assim ficou um pouco mais fácil…”, completa.

STREAMING

Aos 32 anos de carreira, o ator, diretor e dramaturgo tem aproveitado como poucos a abertura dos serviços de “streaming”. Marcelo também pode ser visto na segunda temporada de “Aruanas”, do Globoplay, e nos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, na Amazon Prime Vídeo. Além disso, em breve, estreia nas séries “Maldivas”, na Netflix, e “O Rei da TV”, da Star+.

“Acho que todo poder ser descentralizado é uma coisa maravilhosa! Com 32 anos de carreira, estou na Amazon, Netflix, Globoplay, Star+….. não é lindo?!”, questiona Marcelo, que também dirige o Coletivo Impermanente, uma companhia de teatro com 28 atores e atrizes vindos de vários estados brasileiros.