Começa hoje venda de ingressos para shows de Paul McCartney no Brasil

O retorno de Paul McCartney ao Brasil foi confirmado pelo próprio artista na segunda-feira e hoje, a partir do meio-dia, fãs do ex-Beatle podem adquirir ingressos na venda geral. A comercialização de entradas da pré-venda, destinada a clientes do Banco BRB, ocorreu na terça, 8.

Paul passará por cinco capitais do País entre novembro e dezembro. Ele inicia a turnê Got Back no dia 30 de novembro em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. No dia 3 de dezembro, se apresenta na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em 9 de dezembro, é a vez de São Paulo receber o ex-Beatle no Allianz Parque. No dia 13, ele canta em Curitiba, no estádio Couto Pereira. A turnê no Brasil termina com uma apresentação no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã.

ONDE COMPRAR. Os ingressos serão vendidos, com taxas, no site da Eventim e também em pontos de venda credenciados em cada cidade. Os valores vão de R$ 150 (meia-entrada, Superior Sul e Superior Nível 5, no Rio de Janeiro) a R$ 990 (inteira, Pista Premium, em todas as capitais).

O músico anunciou que voltaria ao Brasil por meio de um vídeo publicado em seu perfil do Instagram. “Ok, ok, eu ouvi vocês. Estou indo ao Brasil”, brincou. “Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo.” Entre 2010 e 2017, Paul já esteve seis vezes no País.

