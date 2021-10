Comandado por Zezé Motta, especial “Falas da Vida” dá protagonismo aos idosos

Zezé Motta é vice-presidente do Retiro dos Artistas, uma instituição que acolhe artistas idosos que passam por dificuldades financeiras e emocionais - Foto: Divulgação - Globo

Já faz tempo que o Brasil se tornou um país em pleno processo de envelhecimento. Quase 20% da população brasileira tem mais de 60 anos, ou seja, são 40 milhões de pessoas. Essa população faz parte de um núcleo bastante ativo da sociedade que trabalha, inova, canta, namora, sonha e faz acontecer no cotidiano, na economia, na família e em toda a sociedade. Com os holofotes voltados para esta importante parcela da sociedade, a Globo exibe o especial “Falas da Vida” no próximo 1º de outubro, Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

A produção, dirigida por Patrícia Carvalho, também vai ao ar no GNT no dia 4 e reúne as mais diversas histórias de brasileiros, destacando a importância desses milhões idosos na sociedade atual. “Contaremos as histórias de vida e as conquistas dessas pessoas. Todos são otimistas em relação à vida no presente. Queremos fazê-los entender – e os espectadores também – o impacto que têm na vida das pessoas e que muitas vezes nem imaginam”, explica Patrícia.

O especial terá apresentação de Zezé Motta. Com uma larga e próspera carreira na dramaturgia, a atriz e cantora de 77 anos já comandou algumas produções na Globo. Seu último programa foi nos anos de 1980. Ao lado de Miéle, Edwin Luisi e Sandra Bréa, ela esteve à frente do “Show do Mês”.

“Já apresentei alguns programas na Globo e fora dela, e é sempre uma responsabilidade muito grande. Apresentar um programa vai muito além do lado artista, tem toda a questão de estar atento, entrar e sair no momento certo. Acho que faço isso direitinho”, afirma a atriz, que é vice-presidente do Retiro dos Artistas, uma instituição que acolhe artistas idosos que passam por dificuldades financeiras e emocionais.

“É lastimável a situação do idoso hoje no Brasil. Aliás muita coisa é lastimável no Brasil, a começar pela educação, saúde… Tem a cultura, que está esquecida, e por aí vai. Mas tem aquela coisa básica, que é comida no prato hoje, a vacina no braço, e falta tudo isso… Se falta o básico, imagina pensar no idoso? O idoso acaba ficando sempre em segundo plano. Não existe um plano elaborado de forma decente para quem atinge a terceira idade. Temos muita luta pela frente”, completa.

Durante o processo de escolha dos personagens e suas histórias, a equipe de pesquisa respeitou as características desse segmento etário da população, segundo o perfil desenhado pelos dados oficiais do IBGE. Como a maioria das pessoas idosas do país, os idosos que participam do programa fazem parte de uma parcela bastante ativa da sociedade e da economia. Ainda que estejam aposentados, muitos trabalham e geram renda para suas famílias.

“Esse programa mostra a força de vontade de estar aqui. Eu me identifiquei muito. Todos ali são resistentes. Resistem todos os dias e não deixam a peteca cair. São personagens marcantes. Tem empoderamento, encorajamento, e pessoas que resistem. Uma lição pra vida de todo mundo”, valoriza Zezé.

Para a diretora Patrícia, o especial “Falas da Vida” é uma produção inspiradora e encorajadora para qualquer idade. A ideia é gerar empatia nas mais diversas camadas da sociedade e quebrar alguns pensamentos equivocados sobre a terceira idade.

“No início da nossa pesquisa, achamos que um dos maiores medos das pessoas quando ainda jovens é a solidão, ser abandonado pela família. E não é necessariamente isso que acontece. Com cada uma dessas histórias, mostramos a realidade das pessoas idosas, mas também a resiliência e muita disposição para viver o presente. Não existe esse negócio de ‘apesar da idade’. Apesar de limitações inevitáveis, tudo ainda pode ser sonhado”, defende a diretora.