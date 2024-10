Cultura Com US$ 1,6 bi, Taylor Swift é a artista musical mais rica do mundo

Taylor Swift ultrapassou Rihanna e se tornou a artista musical feminina mais rica do mundo. De acordo com a revista Forbes, a cantora tem fortuna estimada em 1,6 bilhão de dólares (equivalente a R$ 8,7 bilhões), provenientes principalmente dos lucros da turnê The Eras Tour e do valor de seu catálogo musical.

O marco faz de Taylor Swift, também, a primeira artista musical a se tornar bilionária primariamente por conta de suas composições e performances. Rihanna, que encabeçava a lista de mulheres anteriormente, tem grande parte da fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,6 bilhões) como resultado das vendas de sua linha de cosméticos, a Fenty Beauty.

Jay-Z, no topo da lista que considera ambos os sexos, tem fortuna estimada em 2,5 bilhões de dólares (R$ 13,6 bilhões). A quantia, no entanto, tem diversas origens, desde sua empresa de bebidas alcoólicas, passando por seu catálogo musical e ações em empresas como Über.

Taylor Swift se tornou bilionária, no ano passado com o sucesso de sua turnê mundial. A fortuna de 1,6 bi de dólares inclui os lucros da turnê, junto com suas propriedades imobiliárias e o rendimento dos relançamentos de seus álbuns antigos, repaginados e regravados como Taylors Version.

Este ano, a artista ainda lançou o seu mais recente trabalho, The Tortured Poets Department, que se tornou o seu álbum que permaneceu mais tempo no topo da lista de vendas nos Estados Unidos – 14 semanas. A turnê da cantora continua por cidades de todo o planeta, com encerramento previsto para dezembro.