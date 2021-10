Com um visual nacional

pag 10

O mistério é um dos principais pontos de apoio do “The Masked Singer Brasil”, da Globo. No entanto, antes da esperada revelação da identidade dos participantes, são as fantasias que dominam as atenções no palco do programa comandado por Ivete Sangalo.

Idealizado e produzido pelos figurinistas e bonequeiros brasileiros Marco Lima e Fábio Namatame, o figurino do formato internacional coreano precisou aliar grandiosidade com mobilidade e funcionalidade para as mais variadas apresentações ao longo da temporada.

“Primeiro, nós tivemos de pensar nessa situação em que a pessoa que estiver vestindo o figurino precisa enxergar, mas não pode ser reconhecida. Algumas foram mais complexas que outras por conta das formas. Assim como foi para nós, é um desafio para os participantes que vão usar essas máscaras. Estamos fazendo de forma que fique o mais confortável possível”, conta Marco Lima.

Em um programa produzido em mais de 40 países, os figurinistas brasileiros abusam da criatividade para ir além das experiências internacionais. Para isso, eles buscaram inspirações em elementos e personagens da cultura brasileira, como o Boi Bumbá e a Onça Pintada.

“Já fizeram coisas espetaculares fora do Brasil, então a expectativa é muito grande. Temos muitos temas brasileiros que são inéditos no mundo e são um bem da nossa cultura. Esse é o diferencial que a gente tem”, valoriza Namatame. Com franjas, lantejoulas, pedrarias e paetês, o Boi Bumbá é uma junção de uma roupa de vaqueiro com a máscara da tradicional lenda do folclore.

“Essa fantasia é uma alegoria! Ele veio de uma pesquisa do Bumba Meu Boi e também teve essa releitura de bordados que aqui é muito mais pelo efeito das pedrarias e dos bordados para passar essa imagem dessa figura interessante e mostrar um pouco do folclore”, explica Marco Lima.

Primeiro eliminado da competição, Sidney Magal era o artista por baixo da divertida fantasia de Dogão. Com uma calça de batata frita, a fantasia foi toda feita de espuma modelada e revestida com diversos materiais como vinil e veludo, recebeu uma pintura aerográfica. No entanto, o cantor sofreu para se apresentar com a indumentária criada para a produção musical.

“Foi gostoso e quente (risos). Eu sou uma pessoa grande e a roupa limita um pouco. Aquele sapato grande, ensaiei antes os passos para não me atrapalhar na hora. Eu não pude dançar muito, não tinha como mexer a cintura, mas foi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes”, revela Magal.

Renata Ceribelli, no entanto, teve mais tranquilidade para lidar com a fantasia de Brigadeiro durante suas performances. “A fantasia era leve e maleável, então a questão era só me equilibrar ali dentro porque ela é grande. Eu enxergava entre os olhos e a boca, como se fosse no lugar do nariz”, ressalta a repórter do “Fantástico”.

De acordo com a dupla de figurinistas, a Gata Espelhada foi uma das fantasias mais complexas do processo de confecção. A peça é toda feita de acrílico para refletir brilho e elegância. “Ela tem um brilho de globo espelhado. Foi um grande desafio montar essa fantasia. Ela é um grande quebra-cabeças de triângulos que foi muito complexo para produzir. A manutenção também é difícil, mas o efeito dela compensa tudo”, aponta Namatame.

Revestida de paetê e pedrarias, a Arara conta com penas feitas de couro sintético e pintura aerográfica. A ideia era se afastar das referências da arara-azul, ave encontrada principalmente no Pantanal brasileiro. “Essa fantasia vem para trazer um colorido e essa coisa alegre. É um mix de muitas coisas, para ela não ser totalmente uma referência à arara azul, fizemos uma mistura de arara vermelha com papagaio, é uma reinvenção de uma arara”, explica Namatame.