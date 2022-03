Com um histórico de atleta

Programa se mostra muito mais receptivo aos seus convidados, que agora podem tomar café da manhã ao lado dos apresentadores Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho - Foto: Divulgação

Há quase cinco décadas no ar, o “Esporte Espetacular” é um símbolo das manhãs de domingo. Mexer no formato de programas tão tradicionais é sempre muito complexo e a Globo sabe disso. Porém, em tempos de “tik tok” e da potência do “streaming”, reciclagem e atualização são mais que necessárias.

No início deste mês, o esportivo passou por sua repaginada mais significativa ao migrar do prédio onde são gravados os programas do núcleo de jornalismo da emissora, no Jardim Botânico, para os Estúdios Globo. Por muitos anos, o cenário do “Esporte Espetacular” se resumia a um pequeno espaço e era desmontado sempre que necessário para a gravação ou transmissão de outras produções dos jornalísticos ou da GloboNews. Agora, com casa própria e amplos 436 m², o programa ganha um tom grandioso e se mostra muito mais receptivo aos seus convidados, que ao estilo “Mais Você”, agora podem tomar café da manhã ao lado dos apresentadores Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho.

A permanência da dupla à frente do programa tem razão de ser. Tanto Bárbara quanto Lucas têm um modo de apresentar que se encaixa perfeitamente à nova proposta. Leves e sem grandes vícios do jornalismo esportivo, eles se mostram bem ao gosto do público matutino do programa e ainda têm atributos para conquistar uma nova leva de telespectadores.

Por muitos anos, a Globo investiu alto na contratação de ex-esportistas para o comando do “Esporte Espetacular”. Porém, o bom desempenho nas quadras de nomes como Tande e Flávio Canto nem sempre se repetiu nos estúdios. Com carisma e segurança, Bárbara e Lucas também se mostram à vontade fora das instalações. Ambos são crias da reportagem do SporTV e, apesar do conforto do estúdio, demonstram interesse em fazer bonito nas externas também, uma postura versátil que combina com a história do programa.

Na grade da Globo desde 1973, o “Esporte Espetacular” fez parte da modernização da programação da emissora, nos anos 1970, ao lado de outras produções que ainda estão no ar, como o “Fantástico” e o “Jornal Hoje”. Ao contrário dos outros programas, o esportivo era o único que carecia de mais investimentos. Agora, com formato revigorado, a imagem do “Esporte Espetacular” parece pronta para um novo capítulo, onde além de funcionar como a principal revista eletrônica esportiva da tevê aberta, também serve ao entretenimento.

Ao abordar de forma aprofundada e apaixonada os mais diversos estilos e modalidades, mostrar curiosidades dos grandes atletas e ainda aliar humor às suas pautas, a produção exibe equilíbrio e apelo popular fugindo de polêmicas vazias ou didatismo, servindo um café da manhã fino e farto para quem acorda um pouco mais cedo aos domingos.