Com um cardápio seleto

A cozinha foi a principal área de atuação de Erick Jacquin ao longo de toda a sua carreira profissional. Nos últimos anos, no entanto, o “chef” francês viu suas funções na gastronomia se misturarem com os holofotes da televisão. Há sete anos participando como jurado do bem-sucedido “Masterchef Brasil”, exibido pela Band, Jacquin se confunde com suas responsabilidades diante das câmeras e do fogão.

“Nunca fiz outra coisa da minha vida. Sempre fui cozinheiro. Mas, agora, não sei se sou um ‘chef’ de cozinha que vai em um restaurante todo dia e participa de um programa de tevê, ou um jurado de programa de tevê que vai em um restaurante (risos). Tenho muito prazer no que faço. Minha vida está longe de ter uma rotina. Seja no ‘Masterchef’ ou em um restaurante, estou sempre fazendo com amor e me divertindo”, valoriza.

Natural de Saint-Amand-Montrond, na França, Jacquin não limitou sua atuação na tevê ao “Masterchef”. Ainda na Band, o “chef” comandou algumas temporadas do “Pesadelo na Cozinha” e “Minha Receita”. Animado para a nova leva de episódios do “reality show” de gastronomia, Jacquin tem acompanhado de perto a evolução e desenvolvimento dos participantes ao longo das gravações da atual temporada. “O ser humano tem essa coisa de competidor. Claro que temos nossas preferências, mas não podemos falar ou demonstrar nada. É algo que ninguém pode saber”, despista.

Na atual temporada, o “Masterchef Brasil” volta ao seu formato original. Quais são suas expectativas para esse retorno às origens?

A temporada passada foi bem interessante. A gente teve a chance de ver um número muito grande de competidores ao longo dos episódios. Curti muito, mas esse formato original é muito interessante também. Além disso, esse ano a competição vem com muitas novidades. Além da Helena (Rizzo), tem esse tempero novo de juventude, novidades, regras novas do jogo. Acho que esse formato fortalece aquela torcida do telespectador. É um “Masterchef” para torcer. Cozinhar é importante, claro, mas o jogo também será forte.

O “Masterchef” já está no ar há sete anos. Ao longo das últimas temporadas, você sente que os participantes, apesar de amadores, chegam mais preparados para a disputa?

É difícil chegar tão preparado em uma disputa como essa. Nessa temporada, os cozinheiros estão mais preocupados porque eles não sabem o que vai acontecer. Aliás, ninguém sabe, nem eu. Eles pensam que sabem tudo o que irá acontecer, mas não demora muito para eles perceberem que não sabem nada. Tudo o que imaginaram acontece ao contrário. É uma pressão forte. Então, precisam vir prontos para aguentar essa pressão. Fora isso, tem muita coisa que o público não vê.

Como o que, por exemplo?

Nos bastidores, tem gente que se ama, mas têm muitos que se odeiam e esse confinamento irá aguçar ainda mais os sentimentos na hora de colocar a mão na massa. Os primeiros programas são os mais difíceis. Conforme a competição avança, eles vão fazendo amizades, ganhando mais confiança e conhecendo melhor a cozinha. Já gravamos até o nono episódio. Nessa etapa, estão pessoas que querem lutar e vencer. Os competidores querem cozinhar e mostrar que são bons cozinheiros, mas querem jogar também.

Após quase 10 anos no elenco do “Masterchef”, o que mudou na sua vida depois de estrear em uma emissora aberta?

Eu devo muito ao “Masterchef”. O programa mudou minha carreira. Se hoje eu tenho dois restaurantes, é graças ao “Masterchef”. Essa produção pegou uma parte do meu tempo e da minha vida, mas me deu muita coisa bonita. Só posso agradecer. Estar na tevê ou em um restaurante parece que são funções diferentes, mas não é bem assim. Não há muita diferença do que faço nos estúdios e na cozinha dos meus restaurantes

Como assim?

Seja no “Masterchef” ou na cozinha de um restaurante, eu gosto é de me divertir. Tudo que faço é com amor e sensibilidade. Nos estúdios, eu provo comidas e estou sempre tentando passar meus ensinamentos aos participantes. No restaurante é a mesma coisa. Estou sempre ensinando aos mais jovens. Nossa profissão é muito bonita. Sempre durmo e acordo feliz e realizado com todas essas funções.