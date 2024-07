Com três Olimpíadas como atleta, Nalbert, vai a Paris como comentarista pela quarta vez

O medalhista olímpico Nalbert se aposentou como atleta em 2010, depois de jogar profissionalmente por 15 anos no vôlei de quadra e outros 5 anos no vôlei de praia. Ainda assim, após 14 anos, ainda mantém algumas rotinas esportivas intactas. Principalmente às vésperas de uma olimpíada. Na equipe de comentaristas da Globo durante os Jogos de Paris, Nalbert garante que poucas coisas mudaram em sua preparação após assumir a função de comentarista.

“Eu me preparo da mesma forma que fazia para entrar em quadra. Tem uma preparação física, mental e técnica. Cuido da alimentação e mantenho o foco naquele objetivo. É muita responsabilidade analisar as partidas ao vivo para milhões de pessoas. São segundos para tomar decisões em quadra e também são segundos para pensar e analisar o jogo”, aponta.

Nalbert – Foto: TV Globo / Divulgação

Com os Jogos de Paris, que começaram na última sexta, dia 26, Nalbert vai para sua quarta edição olímpica como comentarista. Ele também esteve nas coberturas de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021. “Tóquio foi um evento muito marcante. Não dá para esquecer uma olímpiada que aconteceu durante uma pandemia”, explica. Nalbert chega aos Jogos de Paris com uma nostálgica e feliz memória olímpica. Este ano, ele completa duas décadas do ouro olímpico obtido em Atenas 2004, sua terceira vez no evento. “Vinte anos depois e estou revivendo esse clima olímpico. É muito gostoso reviver tudo isso”, celebra.

Esperança de medalha nas Olimpíadas de Paris 2024, o vôlei brasileiro está na disputa tanto com o time masculino quanto com a equipe feminina. Os rapazes, sob comando de Bernardinho, terão pela frente Itália, Polônia e Egito na fase de grupos e vai brigar pelo quarto ouro na história, enquanto as meninas, com o técnico Zé Roberto, vai duelar com Quênia, Japão e Polônia para chegar ao terceiro ouro, depois da prata obtida em Tóquio 2021.

“O vôlei tem se tornado um esporte muito popular. As ligas nacionais vêm crescendo, trazendo investimentos. Isso faz com que as seleções nacionais cresçam. Costumo dizer que o jogo mais tenso nas olimpíadas é a quarta de final. Se ganhar, está na briga por medalha. Se perder, volta pra casa sem nada”, analisa.

Poucos meses após anunciar sua aposentadoria das quadras, Nalbert iniciou sua trajetória como comentarista esportivo nos Canais Globo e se tornou um palestrante motivacional. O atleta, que foi o primeiro jogador na história do vôlei mundial a ser campeão do mundo em três categorias: infantojuvenil, juvenil e adulto, colecionou medalhas e títulos, mas também situações inusitadas enquanto esteve em quadra. “Minha mãe chegou a interromper o Galvão Bueno em uma transmissão para falar a pronúncia certa do meu nome. Para sempre lembrar que meu nome rima com colher (risos)”, relembra.