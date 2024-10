Com trama sempre em movimento, ‘No Rancho Fundo’ faz passeio divertido por Nordeste lúdico e aventureiro

Em um momento em que as novelas recentes da faixa das seis encontram uma certa apatia no público, Mário Teixeira respira aliviado. Com “No Rancho Fundo” bem na audiência, o novelista parou de atirar para tantos lados na ânsia de agradar o público e passou, enfim, a desenvolver sua história de forma mais satisfatória. Cheio de cartas na manga, o autor parece ter sempre uma surpresa para movimentar a história e é essa agitação constante o grande diferencial da atual novela das seis. Abrindo e fechando romances, crises e tensões a todo momento. Agora, a tática do autor é reunir heróis, antagonistas e agregados em torno dos mistérios que envolvem a exploração ilegal da Gruta Azul, fonte da preciosa turmalina paraíba, pedra que centraliza as aventuras do enredo.

Com vilões do quilate de Blandina, Ariosto e Deodora, papéis de Luisa Arraes, Eduardo Moscovis e Débora Bloch, a novela guardou para o momento certo o potencial do ambicioso Marcelo, de José Loreto. Passando a perna em todos, o personagem mostra que seu alto grau de esperteza pode destruir tanto a paz de Zefa e Quinota, de Andréa Beltrão e Larissa Bocchino, quanto a ambição de Ariosto e seu filho, o abobalhado Arthur, personagem de Tulio Starling. Sem querer reinventar a roda, o autor se dirige ao público de forma simples e com uma história mais direta. Porém, sem duvidar da inteligência da audiência, o novelista segue experimentando nuances e testando diversos tipos de humor. Além disso, toca em temas pertinentes aos nordestinos com muito cuidado e algum toque de realismo.

Apesar de paulistano, o mergulho de Teixeira por costumes e tradições nordestinas se revelou genuíno e, em vez de se repetir por conta do sucesso de sua trama anterior, “Mar do Sertão”, o autor conseguiu sair do lugar-comum de uma simples continuação. O mesmo vale para a direção de Allan Fiterman. Captada essencialmente nas cidades cenográficas erguidas nos Estúdios Globo, a estética da produção trabalha de forma eficiente com uma paisagem inventada, abusando de contrastes de luz, direção de arte e efeitos visuais. A tática funciona bem ao ter de mostrar esse sertão mais poético, com tom de fábula e referências à literatura de cordel, evidenciados pela direção de arte, figurinos e caracterização. Bonita de se ver e interessante de se ouvir, “No Rancho Fundo” romantiza o Nordeste de forma justa.

“No Rancho Fundo” – Globo – de segunda a sábado, às 18h20.