Com Schwarzenegger, série ‘Fubar’ é carregada de ação e humor

Schwarzenegger vive um agente secreto que tem a filha como parceira - Foto: Netflix / Divulgação

Em fevereiro, a Netflix divulgou um vídeo em que Arnold Schwarzenegger fumava um charuto, passava por labaredas de fogo e dirigia uma moto e um carro em alta velocidade. “I’m back, baby”, dizia o ator, literalmente anunciando estar de volta. Fubar, nome da nova série da qual é protagonista, aparecia na tela, e em sequência seu personagem levava um soco nas ‘partes baixas’. É um retrato do que esperar da produção que estreou nesta quinta-feira (25).



Na história, ele vive Luke Brunner, um agente secreto da CIA que, enfim, pode desfrutar de sua aposentadoria – ou quase. Convocado para uma última tarefa, a operação “Panda Drop”, chega ao local da missão e descobre que sua parceira será a mais inesperada de todas: sua filha, Emma (Monica Barbaro), de quem jamais desconfiou também fazer parte do serviço secreto.



Deste ponto em diante, tudo que se pode esperar de uma série de ação: troca de tiros, explosões, perseguições e muita pancadaria O acréscimo fica por conta das pitadas de humor, já perceptíveis no trailer da série, e das relações entre pai e filha, que ainda têm muito a conhecer um do outro durante a convivência profissional.



Além de Arnold Schwarzenegger, o elenco de Fubar ainda conta com Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna.