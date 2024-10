Cultura Com Regina Casé, Globo aposta no humorístico ‘Tô Nessa’ nas noites de domingo

Com resultados oscilantes, a programação noturna de domingo é um problema para a Globo. Com o “Fantástico” estabelecido há de cinco décadas e, atualmente, vivendo um bom momento de audiência, a emissora bem que tenta reviver os anos de glória da faixa que sucedia a revista eletrônica, quando humorísticos como “Sai de Baixo” e “Sob Nova Direção” tinham seu público cativo, garantiram diversas temporadas e relevância para o tão melancólico fim de noite dominical.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nos últimos anos, a emissora tem realizado coproduções com o canal pago Multishow para cobrir o horário. Porém, a partir da próxima semana, volta a apostar em uma ideia própria com a estreia de “Tô Nessa”, sitcom criado pela dupla Regina Casé e Jorge Furtado. A cada semana, a série mostrará as aventuras de Mirinda, papel de Casé, e sua família para cumprir alguma meta financeira. Provedora de um lar composto apenas por mulheres, a protagonista, suas três filhas e a neta abusam de empenho e criatividade para pagar os boletos, comprar uma geladeira nova, garantir o aluguel e a mensalidade da escola, entre outros gastos necessários.

“Sabemos que muitas avós e mães brasileiras precisam matar um leão por dia para conseguir pagar as contas. Vamos mostrar a inteligência, energia e coragem dessa família. A Mirinda muda de profissão a cada episódio, ela vive a urgência de se reinventar com uma ideia que considera genial”, conta Casé.

Na trama, as táticas para conseguir a quantia da semana são as mais variadas: passear com cachorro, promover eventos, vender bolo de pote, virar figurante na tevê e até criar uma financeira de empréstimos, a CrediMirinda. Todas as tarefas contam com o auxílio das filhas Mari, Ina e Nana, e da neta Belinha, papéis de Luana Martau, Heslaine Vieira, Valentina Bandeira e Heleninha Repertório, respectivamente.

Mari é a filha mais velha de Mirinda, fruto do casamento com Jorge Washington, papel de Evandro Mesquita. Mãe de Belinha, a primogênita vive fazendo cursos para se especializar em diversos assuntos com o objetivo de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. “A Mari quer encontrar sua verdadeira vocação. Ela faz curso de tudo que se pode imaginar para encontrar o próprio caminho”, resume Martau.

Mais moderninha, Ina é uma it girl que adora lançar tendências, sabe tudo do universo pop, música, dança, moda, maquiagem, cabelo e adora uma promoção. Por fim, Nana também é muito ligada ao universo digital, mas de forma diferente: sabe de todas as novidades tecnológicas, investe em criptomoedas e é fã de games e da cultura pop japonesa.

“Essas personagens representam um mosaico feminino muito atual e brasileiro. É uma sitcom sobre família trazendo um humor afetivo. São histórias engraçadas, repletas de carinho, romance e emoção”, pontua Jorge Furtado.

A convivência harmoniosa da família é afetada pela presença da vizinha Darley, papel vivido por Dan Mendes – humorista que faz sucesso nas redes sociais –, e também pela perseguição da dona do imóvel alugado pela família, a ranzinza e linha-dura Muricy, estreia na tevê de Ju Amaral, irmã do saudoso Paulo Gustavo.

“Estou muito feliz de fazer parte deste projeto. A Muricy é uma pessoa solitária e carente. Ela adora implicar com tudo. Mas, no fundo, queria mesmo era fazer parte da família”, adianta a estreante.

Aproveitando-se das modernas instalações dos Estúdios Globo, as gravações de “Tô Nessa” começaram no início de setembro. O seriado conta com cenário circular – com plateia no centro e ambientes em volta -, presença de banda musical liderada pelo cantor Feyjão, convidados e participações especiais. Sob a direção de Fabrício Mamberti, o formato abre espaço para a habilidade de Regina Casé na comunicação com o público, além da interação do elenco com os espectadores e o improviso.

“O programa tem referências de “A Grande Família”, “Sai de Baixo”, “Toma Lá, Dá Cá”, entre outros clássicos já exibidos pela emissora e queridos pelo público. Além disso, também trabalhamos com um DNA de série muito próprio e o diferencial de aglutinar dramaturgia com plateia, banda, convidados. A mistura está muito rica”, aposta Mamberti.