Cultura Com reformulação total no elenco, ‘Bake Off Brasil – Mão na Massa’ estreia 10ª temporada

Ter longevidade na televisão não é fácil. Há quase 10 anos no ar, o “Bake Off Brasil – Mão na Massa” chegou à grade na onda de programas televisivos de culinária. Após tanto tempo em exibição, a produção do SBT encara seu momento de chacoalhão. A décima temporada do talent-show de culinária, que estreia no próximo dia 10 de agosto, contará com uma completa renovada no elenco e com a proposta de aproximar o público através de receitas visuais, mais acessíveis e de fácil reprodução.

“Na temporada 10 do “Bake Off Brasil” vamos trazer muitas novidades e resgatar um pouco das raízes do “Bake Off” com receitas clássicas da culinária brasileira e a volta dos pratos salgados”, defende o diretor geral André Heiras.

Uma das principais novidades está no comando da produção. A humorista Fabiana Karla assume a apresentação do talent-show, que também contará com exibições na plataforma Max e no Discovery Home & Health. Os 18 participantes de diferentes lugares do Brasil serão submetidos a provas técnicas e criativas em desafios inéditos, na disputa pelo título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Em cada episódio, um competidor receberá o título de Mestre Confeiteiro e outro será eliminado.

O time de jurados também foi completamente repaginado. A chef confeiteira Carole Crema, que ficou conhecida por participar do programa “Que Seja Doce”, do GNT, chega ao talent-show com a missão de avaliar as entregas ao longo dos 19 episódios da temporada. “A temporada está linda, maravilhosa. O que eu mais achei incrível foi a diversidade dos nossos participantes, pois tem gente do Brasil inteiro e todos que assistirem vão se sentir representados”, avalia Carole.

Ao lado da chef confeiteira está o renomado chef André Mifano, que ficou conhecido por integrar a bancada de jurados das primeiras temporadas do “The Taste”, do GNT. A chegada de Mifano casa com outra novidade da edição, que contará com a elaboração também de receitas salgadas.

“Novos participantes competentes, engraçados e esforçados. Uma apresentadora maravilhosa, dois novos jurados competentíssimos e receitas que todo mundo pode fazer. Essa é a receita mágica de sucesso da 10ª temporada do Bake Off Brasil”, celebra o chef.