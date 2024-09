Com pulo rápido em Portugal, gravações de 'Mania de Você' fazem mergulho intenso na paradisíaca Angra dos Reis - O Liberal

As ilhas paradisíacas que compõem o arquipélago de Angra dos Reis, município da Costa Verde do Rio de Janeiro, já serviram de locação para diversas produções televisivas. Inspirado pelo universo dos resorts e do turismo de alto luxo, João Emanuel Carneiro enxergou o contraste entre as construções milionárias e a simplicidade das colônias de pescadores e das regiões periféricas da cidade como o cenário perfeito para “Mania de Você”, nova novela das nove, que estreia no dia 9 de setembro.

“A novela aborda as obsessões do amor e o cenário principal é um resort, onde tudo parece extremamente bonito e sofisticado. Acho que é minha trama mais solar, colorida e as cenas realmente estão lindíssimas”, aprova o autor, que deixou a visão do folhetim novamente a cargo de Carlos Araújo, com quem iniciou uma azeitada parceria em “Todas as Flores”, sucesso do Globoplay exibido em 2022.

Sob o comando de Araújo, elenco e equipe técnica, totalizando cerca de 100 pessoas, passaram 20 dias gravando em Angra dos Reis no último mês de julho. Passando por quatro ilhas e oito locações, um esquema especial foi preparado para que tudo ocorresse sem atrasos e contratempos. Para aproveitar a luz do outono fluminense, todas as manhãs cerca de sete lanchas faziam o transporte do elenco do hotel, em terra firme, até as ilhas.

“Angra tem beleza única e sempre serviu mais de locação. Foi pouco retratada como cenário principal de novelas. Em termos de produção, encontramos condições ideais para as filmagens, com locais que atenderam às necessidades da nossa história. Por fim, conseguimos uma luz natural que traduz a estética que pensamos para a novela, que é cheia de energia”, explica o diretor.

Na lista de hóspedes que agitou a calmaria da cidade litorânea, além do time de protagonistas formado por Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes, outros nomes do elenco também gravaram suas primeiras cenas na região, como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Jaffar Bambirra, Ana Beatriz Nogueira e Eliane Giardini, entre outros.

“O fato de ficarmos todos juntos em um hotel, longe das nossas famílias e fora das nossas zonas de conforto, faz com que a gente crie um outro patamar de relação. A gente convive 24 horas. Então, todo mundo se conhece muito mais do que se conheceria se não houvesse esse momento de viagem. Nesses dias em Angra, criamos outros vínculos, nos aprofundamos nas relações. Eu acho isso ótimo”, celebra Eliane Giardini, intérprete da grã-fina Berta, dona do resort que ambienta a história.

Enquanto a cidade cenográfica recebe os últimos ajustes nos Estúdios Globo, outra viagem marcou os bastidores de “Mania de Você”. No início do mês de agosto, uma equipe de 20 pessoas embarcou com imensas malas contendo figurinos, equipamentos de arte, caracterização e tecnologia para Portugal. A viagem é justificada porque, na trama, Rudá, papel de Prattes, foge para o país europeu depois de se tornar um dos principais suspeitos de um misterioso assassinato. Com uma nova identidade, ele passa a trabalhar como garçom.

Na companhia de nomes como Alanis Guillen, Bruno Montaleone e Joana de Verona, as gravações passaram pelas cidades de Porto, Lisboa e Linhares da Beira, passeio que durou 10 dias e também contou com profissionais locais para a captação das sequências. “Meu personagem passa 10 anos em Portugal. Decide voltar ao Brasil para tentar ajustar as contas com o passado e acaba se enrolando ainda mais. Conheci Lisboa em 2018 e é um lugar que tenho muito carinho. Foi maravilhoso gravar a novela por lá, um belo reencontro com a cidade”, valoriza Prattes.

“Mania de Você” – Globo – estreia prevista para segunda, dia 9 de setembro.