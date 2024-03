Com multiprotagonismo e direção segura, ‘Família é Tudo’ atualiza formato clássico das tramas das sete

Os primeiros capítulos de “Família é Tudo” já entregam que Daniel Ortiz sabe tudo sobre novelas das sete. Principalmente, as concebidas no passado, pela trinca dourada das 19h, formada por Cassiano Gabus Mendes, Carlos Lombardi e Silvio de Abreu. Silvio, aliás, foi o grande mentor e entusiasta do crescimento de Ortiz dentro da Globo. Colaborador de tramas como “Passione” e o “remake” de “Guerra dos Sexos”, o autor se tornou titular enquanto Silvio era Diretor de Teledramaturgia Diária da Globo, na espiritualizada “Alto-Astral”.

Na sequência fez uma grande homenagem ao então chefe em “Haja Coração”, folhetim que atualizou a trama de “Sassaricando”, de 1988. Bom de audiência e afinado com o estilo do horário, em 2020 parecia haver chegado o momento para Ortiz mostrar tudo o que aprendeu ao longo dos anos com a criação original “Salve-se Quem Puder”. A obra, no entanto, foi atropelada e totalmente descaracterizada pela pandemia. Silvio saiu do poderoso cargo dentro da Globo, mas Ortiz não só permaneceu como agora assina a novíssima “Família é Tudo”.

Hábil em gerenciar diversas subtramas ao mesmo tempo, assim como fez em folhetins anteriores, Ortiz aposta novamente em um esquema de multiprotagonismo. Como se não confiasse muito bem em seus personagens, o novelista atira para diversos lados em busca da identificação do público. O grande diferencial agora é que o autor esquece o besteirol para apostar em um esquema mais dramático. Sem esquecer, é claro, que o público quer também dar umas risadas.

Na trama, depois da morte do filho, Pedro, participação especial de Paulo Tiefenthaler, o grande sonho da milionária Frida Mancini, de Arlete Salles, é reunir seus cinco netos. Filhos de mulheres diferentes, o quinteto tinha no pai o principal elo de amor e convivência. A morte dele criou desavenças e destacou diferenças nas vidas de Vênus, Júpiter, Andrômeda, Electra e Plutão, papéis de Nathalia Dill, Thiago Martins, Ramille, Juliana Paiva e Isacque Lopes, respectivamente. Apesar da atenção dividida pelos cinco, é natural que Dill se destaque ao longo dos episódios. Embora Vênus seja muito parecida com as diversas mocinhas já defendidas pela atriz, Dill tem carisma e talento suficientes para driblar mesmices e se manter como a principal figura do quinteto e grande amálgama da história.

Originalmente ator, Fred Mayrink surge em sua quarta novela como diretor artístico bem mais seguro que o habitual. Pupilo do saudoso Jorge Fernando, Fred sempre privilegiou a direção de atores em detrimento de uma assinatura estética mais arrojada. Agora, com uma trama recheada de ação e visual jovem, é visível o desprendimento do diretor com seus trabalhos do passado, entregando uma produção visualmente funcional, bem acabada e com toques de originalidade.

As cenas do acidente naval, por exemplo, mostram que o nível de exigência da equipe de efeitos visuais de “Família é Tudo” se mostra acima da média até mesmo para o padrão da Globo. Novela das sete com cara de novela das sete, a questão da herança e seus arranjos familiares pode até soar batida aos olhos do público mais atento. Porém, com uma embalagem pop e elenco afiado, “Família é Tudo” parece estar atenta ao olhar contemporâneo tão essencial para levar as novelas ao público de hoje.

“Família é Tudo” – Globo – de segunda a sábado, às 19h20.