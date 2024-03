Com Marisa Orth e Diogo Vilela, a série “Body By Beth” enfoca padrões de beleza, questões familiares e perrengues profissionais

Com direção geral de Gigi Soares e direção de Alice Demier, a série traz ainda no elenco nomes como Ana Hikari, Gabriela Loran, Gillray Coutinho, Paulo César Grande e Maria Pia

A comédia é um poderoso instrumento de discussão social. Não à toa, a showrunner Carolina Castro utilizou o humor para debater assuntos espinhosos sobre os inalcançáveis padrões de beleza ao longo do texto de “Body by Beth”, nova série da TNT, que ainda não tem data de estreia definida na grade de programação. A produção, que já teve as gravações finalizadas, traz críticas aos padrões de beleza, às relações disfuncionais e aos temas que estão na ordem do dia, como etarismo, gordofobia, suplementos alimentares e exageros da vida zen.

“É como uma pseudobiografia minha, e acho que de muitas mulheres por aí. Ao mesmo tempo que a gente ri desse espelho, a ideia é tratar de temas espinhosos, é falar desses padrões inalcançáveis, é iniciar conversas, é ser um espaço para propor esse debate, mas de forma leve, para que o espectador se sinta seguro e motivado a olhar para esse lugar, às vezes, tão dolorido. Uma dor potencializada pelo conteúdo das redes sociais”, aponta Carolina, que está à frente da criação da série.

Protagonizada por Marisa Orth, a produção conta a história de Beth, uma musa fitness dos anos 1980 e 1990. Ao lado do ex-marido Ri-Man, papel de Diogo Vilela, ela era o rosto da malhação carioca e sua academia era o epicentro da cultura fitness. Alguns anos depois, Beth vê o negócio da família começar a ruir e ser ameaçado pela chegada de uma academia de rede moderna, high-tech e com um grande leque de atividades, do outro lado da rua. “Os dias de glória da Beth ficaram no passado. Ela precisa se atualizar e sair desses padrões inatingíveis. A filha, por exemplo, não tem o padrão de corpo que ela deseja. Isso é uma constante briga entre as duas”, explica Marisa.

Beth agora é também ex-sócia de Ri-Man, que trocou o fisiculturismo pela ioga, e hoje é adepto do mundo zen, em um negócio vizinho à academia de Beth. Os dois vivem em pé de guerra e são pais de Daniel e Carol, interpretados por Victor Lamoglia e Verônica Debom. “Ele era halterofilista, casado e se separou da Beth. Mas o personagem carrega algumas dualidades bem interessantes. Nosso país é conservador e etarista, talvez agora estejamos evoluindo nisso com discussões nas redes sociais”, analisa Diogo.

Com direção geral de Gigi Soares e direção de Alice Demier, a série traz ainda no elenco nomes como Ana Hikari, Gabriela Loran, Gillray Coutinho, Paulo César Grande e Maria Pia. “Toda a nossa preparação buscou construir personagens sólidos. Não queríamos nada raso nessas discussões. Muito feliz de participar desse projeto ao lado de tanta gente que sempre admirei. Tem muito assunto para debater ao longo de todos os episódios”, valoriza Ana Hikari.

“Body by Beth” – TNT – Sem data de estreia prevista.