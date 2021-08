Com Ivete Sangalo, ‘Música Boa ao Vivo’ tem tempero baiano, cenário amplo e live

Foi em 1993 que Ivete Sangalo começou a se tornar uma cantora conhecida nacionalmente. Com o passar dos anos, porém, a baiana ampliou suas áreas de atuação. E acabou se tornando um dos nomes mais cobiçados do entretenimento da Globo. Tanto nos canais abertos quanto nos da tevê paga do grupo. Prestes a estrear o “The Masked Singer Brasil” na Globo, no próximo dia 10, ela pode ser vista no comando do “Música Boa ao Vivo”, no Multishow, na “Temporada Especial Ivete Sangalo”, que começou a ser exibida, com episódios semanais, dia 13 de julho. E na qual Ivete se mostra mais à vontade que nunca.

A cada episódio, ao menos um artista no palco é da Bahia – além, é claro, da própria Ivete – Foto: Divulgação

Para começar, além de se tratar de um programa cuja maior parte do conteúdo é de números musicais, com Ivete, o “Música Boa ao Vivo” saiu pela primeira vez do Rio de Janeiro e desembarcou na Bahia – uma espécie de “home office” para Ivete. É claro que o cenário de pandemia – com números de infecções e mortes que ainda assustam – influenciou essa decisão. Mas é inegável o quanto essa mudança fez bem ao formato. Com isso, a cada episódio, ao menos um artista no palco é da Bahia. Outro fator que facilita a relação da cantora com a produção é que sua própria banda acompanha os convidados. Ou seja, Ivete está, literalmente, em casa.

O cenário é grandioso. Em tempos de distanciamento necessário, há três palcos conectados, onde as vozes se encontram. Não faltam nomes de peso entre os convidados, como Carlinhos Brown, Pitty, Léo Santana, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Gloria Groove e a própria Banda Eva. Está certo que o próprio canal tem sua força, até pelos investimentos que sempre fez na música e o prestígio de seu Prêmio Multishow. Mas um nome como o de Ivete à frente dos trabalhos é um chamariz a mais para abrir espaço na agenda dos artistas.

Um detalhe, no entanto, chama atenção. O Multishow é o tipo de emissora que costuma apostar bastante no digital – inclusive com conteúdos produzidos exclusivamente para a internet, e em boa quantidade. Mas, curiosamente, a íntegra dos shows não tem sido disponibilizada no streaming Canais Globo, que engloba a programação do Multishow.

Enquanto isso, sempre que o “Música Boa Ao Vivo – Temporada Especial Ivete Sangalo” acaba na televisão, começa uma live batizada como “Eu Não Vou Embooooora”. Ali, a ex-“BBB20” Mari Gonzalez e o ex-“A Fazenda 6” Gominho sobem ao palco, com transmissão via Twitter e Facebook, nas contas oficiais do Multishow, conversando com os convidados do dia. A dupla tem uma sintonia nítida e não se apaga mesmo diante de Ivete. Faz com que o “after” do “Música Boa ao Vivo” se torne uma boa opção para o fim de noite.