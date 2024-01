Fernanda Rodrigues acumula mais de 30 anos desbravando o universo das novelas. Não à toa, a atriz conhece muito bem todos os detalhes diante e por trás das câmeras. Ainda assim, a trama de “Fuzuê”, que marca sua 20ª participação nos folhetins, reservou alguns pontos inéditos na carreira dessa carioca de 43 anos. A intérprete da espevitada Alícia mergulha em um espaço pouco explorado até então no vídeo: a comédia.

“É muito bom chegar na minha 20ª novela e experimentar algo novo. A Alícia não tem nada a ver com a minha trajetória e história na tevê. Nunca me deparei com nada parecido. Tive poucas oportunidades no humor. Parece algo simples, mas é muito difícil de fazer”, explica Fernanda, que surgiu na tevê em 1991, quando participou da novela “Vamp”.

A trama de “Fuzuê” não marca apena a inédita incursão de Fernanda pelo humor. A obra assinada por Gustavo Reiz também celebra o retorna da atriz aos folhetins. Ela estava de folga do formato desde “O Outro Lado do Paraíso”, que foi ao ar entre 2017 e 2018. “Não fiquei parada nesses cinco anos. Fiz três filmes e também me dediquei ao ‘Fazendo a Festa’, meu programa de festas infantis no GNT. Foi uma ausência das novelas. Mas, ao chegar nos estúdios, já vi que era como andar de bicicleta. No começo, fiquei receosa se ainda saberia fazer. Mas rapidamente me senti em casa. Amo novela e amo o formato. Rapidinho lembrei de tudo”, valoriza.

Na atual história das sete, Alícia é filha de Nero, papel de Edson Celulari, e casada com Cláudio, de Douglas Silvas. Trabalha na Fuzuê e, há anos, é a garota-propaganda da loja, a atual Rainha do Fuzuê. É expansiva e viciada em redes sociais, vivendo de aparências. Ela sonha em gourmetizar a loja e abandonar a imagem de herdeira bagaceira. “Ela não tem nada de vilã. Mas também não tem de mocinha. Ela é uma mulher do dia a dia que vive a vida dela e a família dela. Temos uma família bem divertida e alto-astral. A Alícia é o fuzuê em pessoa”, explica.

Enquanto as redes sociais fazem parte naturalmente do dia a dia de Alícia, Fernanda confessa que tem certa dificuldade para se manter online. Mesmo não sendo frequentadora assídua, ela reúne uma boa base de fãs em sua página no Instagram. A atriz conta com mais de 2 milhões de seguidores na web. “Ela tem essa adicção pelas redes sociais. É algo bem comum dos dias de hoje. Eu, Fernanda, tenho muita dificuldade com esse mundo. Mas adorei encarar uma personagem que vive disso. Precisamos falar dessa dependência das telas. Essa carência e necessidade de estar sempre conectado ao mundo virtual. Tudo isso é abordado, claro, com muito humor e leveza”, aponta.

“Fuzuê” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Papel de mãe

Em “Fuzuê”, Fernanda também exerce seu lado maternal no vídeo. Na trama, Alícia é mãe da pequena Valentina, apel de Maria Flor Samarão. “Parece que a filha é mais madura do que a mãe. A Maria Flor é uma atriz talentosíssima. Dedica e esforçada. Um orgulho de ver”, elogia.

Na vida real, Fernanda também é mãe de Luisa, de 13 anos, e de Bento, de 7 anos. Os dois são frutos da união com o diretor e ator Raoni Carneiro. “Minha filha de 13 anos também me critica (risos). Falo alguma coisa e ela revira o olho. A minha filha da ficção e a real são bem parecidas. A Luísa já dá alguns sinais de que quer seguir uma carreira artística. Ela fez o musical da ‘Noviça Rebelde’. Fez alguns testes para tevê, mas disse que agora está focada nos estudos. Muito madura, né (risos)?”, valoriza.