Com histórias populares, ‘Volta por Cima’ mira em identificação com o público

Em “Volta por Cima”, nova novela das sete que estreia amanhã, dia 30, a rotina banal estará estampada nas vidas dos personagens criados pela autora Claudia Souto. “O ponto de maior identificação com o público é que estamos mostrando histórias que poderiam acontecer com qualquer pessoa. A primeira identificação será a de que eu poderia estar nessa situação. Ao longo da novela terão acontecimentos muito impactantes, mas todos possíveis do dia a dia. Os personagens passam por todas as emoções e respeitando o gênero novela das sete”, explica Claudia.

A nova novela das sete conta a história de Madalena, papel de Jéssica Ellen. Jovem batalhadora, ela teve de adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar, de MV Bill, está prestes a se aposentar. Mas, no seu último dia de trabalho, um acidente o impede de gozar de um prêmio milionário feito numa aposta na loteria a caminho da Viação Formosa.

O acidente, que muda para sempre a vida da família de Madalena, aproxima a jovem de Jão, interpretado por Fabrício Boliveira. Em seu último dia de trabalho, Lindomar sofre um infarto no volante do ônibus, causando um grave acidente. Tudo poderia ter sido pior se não fosse pela liderança do Jão. Amigos na Viação Formosa, Jão decide fazer companhia para Lindomar em sua última viagem no ônibus. Madá também acaba no veículo, já que vai ao encontro do pai para lhe entregar o escapulário que ele esquecera em casa. Se antes a relação de Madá e Jão era marcada por constantes desentendimentos e implicâncias, o momento de tensão que vivem juntos pacifica a convivência entre os dois.

Entre Jão e Madá há uma tensão subjacente, que pode esconder sentimentos mais profundos e deixa todos ao redor intrigados sobre o que realmente se passa entre os dois. A moça, porém, não tem o caminho livre, já que vive uma relação duradoura com Chico, vivido por Amaury Lorenzo. Namorados desde a juventude, os dois ficaram noivos, mas não conseguem marcar o casamento: toda vez que escolhem uma data, algo acontece com o rapaz e impede a realização da cerimônia, já adiada algumas vezes. O casal segue junto porque, ao longo dos anos, Chico se tornou um porto seguro para a namorada, e vice-versa. O que a protagonista não imagina é que Chico se relaciona também com Roxelle, de Isadora Cruz.

O subúrbio carioca será o principal cenário de “Volta por Cima”. Os protagonistas Madá e Jão, interpretado por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, moram na Vila Cambucá, um bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro. Embora situada no território carioca, Vila Cambucá carrega traços de muitos subúrbios do país.

A cidade cenográfica de Vila Cambucá construída nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, é inspirada em bairros como Madureira, Marechal Hermes, Cascadura e Bento Ribeiro, trazendo as referências das ruas pacatas de casas com quintal e muro baixo. O bairro ainda abriga um comércio efervescente, com lojas populares e um grande mercadão – inspirado no famoso Mercadão de Madureira, um complexo de lojas localizado no Rio.

“Fazer essa novela é dar mais um passo na construção de um imaginário mais brasileiro, mais democrático. À medida que contamos histórias do povo brasileiro e a colocamos em primeiro plano, mostramos o que faz a roda girar”, defende André Câmara, que assina a direção artística do folhetim.