Com história centrada em herança e briga entre irmãos, ‘Família é Tudo’ é a próxima aposta da das sete

É notório o caráter revisionista da fila das novelas das sete da Globo. De olho nas produções que fizeram muito sucesso e moldaram a base para um folhetim das 19h, Claudia Souto tentou emular as tramas de ação em “Cara e Coragem” e, atualmente, Gustavo Reiz se inspira em comédias clássicas, recheadas de ironia e exagero para conceber “Fuzuê”.

Seguindo a mesma linha saudosista, a Globo iniciou as gravações de “Família é Tudo”, dramédia criada por Daniel Ortiz centrada na figura de uma rica matriarca disposta a tudo para reunir seus netos e ter um pouco de harmonia no seio familiar. A aposta é cheia de referências, a títulos como “Zazá”, “As Filhas da Mãe” e “Corrida do Ouro”.

Partindo da disputa por uma polpuda herança, a novela quer abordar as imperfeições que cercam o afeto que surge a partir de laços de sangue, parentesco, amizade ou convivência. “É um texto bem diferente de tudo o que já fiz, o centro da história parte de um drama sobre união familiar. Apresento personagens diferentes uns dos outros e que brigam o tempo todo. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar com esses atritos. Porém, está implícito que, apesar dos pesares, a família é o porto seguro”, resume Ortiz.

Na trama, depois da morte do filho Pedro, participação especial de Paulo Tiefenthaler, o grande sonho da milionária Frida Mancini, de Arlete Salles, é reunir seus cinco netos. Filhos de mulheres diferentes, o quinteto tinha no falecido pai o principal elo de amor e convivência. A morte dele, entretanto, criou desavenças e destacou diferenças nas vidas de Vênus, Júpiter, Andrômeda, Electra e Plutão, papéis de Nathalia Dill, Thiago Martins, Ramille, Juliana Paiva e Isacque Lopes, respectivamente.

Disposta a tudo para reunir os cinco, a avó organiza um cruzeiro para celebrar seu aniversário e o de sua irmã gêmea, Catarina. Porém, em meio a rusgas e armações, os netos não comparecem e ela embarca apenas com a irmã e o ambicioso sobrinho Hans, de Raphael Logam. Um acidente em alto-mar, entretanto, resulta em um misterioso sumiço da matriarca.

“Viver gêmeas dá um trabalho danado. Enquanto Frida é uma pessoa afetuosa, extravagante e que gosta de viver, a Catarina é a face da inveja e da ganância desmedida”, conta Arlete, empolgadíssima com seu primeiro papel duplo, aos 85 anos.

Ao ser dada como morta, Frida surpreende a todos com seu testamento. Com diferentes motivações e liderados por Vênus, os irmãos terão de encarar uma missão que transformará suas vidas. Além de morarem juntos, a despeito das diferenças entre si, terão de trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da Mancini Music, gravadora fundada pela matriarca e origem de sua fortuna. A meta do desafio deixado pela avó é bem clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório, eles não ganham nada e a herança a que teriam direito será entregue a Hans.

Obviamente, junto com Catarina, Hans fará de tudo para que a convivência do quinteto não tenha qualquer momento de paz. “A Vênus acaba tendo de cuidar para que tudo dê certo. O bonito dela é seu grande foco de resgatar o amor da infância, a conexão entre os irmãos. Ao mesmo tempo, ela é meio desastrada, engraçada e muito viva. É uma mulher muito de hoje”, entrega Dill.

Com previsão de estreia para o início de março e elenco também formado por nomes como Renato Góes, Grace Gianoukas, Alexandra Richter, Jayme Periard, Cristina Pereira, Lucy Ramos, Jayme Matarazzo e Cris Vianna, entre outros, “Família é Tudo” é ambientada na cidade de São Paulo. Desde de dezembro do ano passado, a equipe comandada pelo diretor Fred Mayrink vem captando diversas sequências pelas ruas da metrópole e seus locais mais famosos, como o Museu do Ipiranga e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

“São Paulo é uma cidade fascinante e que acaba sendo um personagem extra e muito importante para a história, com todo seu glamour cosmopolita e contrastes sociais. Além disso, é um cenário clássico de grandes novelas das sete”, destaca o diretor artístico, que celebra sua quarta parceria com Daniel Ortiz, que conta com tramas como “Alto-Astral” e “Haja Coração” na lista. “A gente se entende muito bem e se admira. É uma relação muito boa e isso reflete nas escolhas técnicas e nos bastidores. Estou feliz com o elenco que conseguimos reunir”, completa Mayrink.