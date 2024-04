Com elenco estrelado, ‘Justiça 2’ viaja até Planalto Central para contar novas histórias

Lançada em 2016, a série “Justiça” logo chamou atenção pela densidade das histórias de Manuela Dias, o capricho visual da direção de José Luiz Villamarim e o elenco recheado de grandes estrelas da Globo, contando com nomes como Marina Ruy Barbosa, Marjorie Estiano, Leandra Leal e Cauã Reymond, entre outros, em personagens arrojados e longe do trivial. Além de prestígio e sucesso de audiência no Globoplay, a produção ganhou um Emmy Internacional na categoria Melhor Série e logo despertou na Globo um desejo por uma continuação, “Justiça 2”, que chega ao Globoplay na próxima quinta, dia 11 de abril.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Somente oito anos depois da primeira temporada, finalmente foi possível estrear uma nova leva de episódios. “‘Justiça’ não é uma série sobre leis, mas sobre a possibilidade de que exista justiça. A própria ideia de justiça é uma ferramenta civilizatória que viabiliza a vida em sociedade. A vida mostra que isso é apenas um condicionamento teórico. Dentro desse contexto, as tramas da série são uma investigação do que sobra na vida de uma pessoa depois que a Justiça morde seu quinhão”, conceitua a autora.

Com 28 episódios, a série mantém seu formato de entrelaçar histórias com diferentes protagonistas, mas troca a ambientação litorânea de Recife, capital de Pernambuco, pela estética concreta de Brasília e Ceilândia, cidades do Centro-Oeste brasileiro. O enredo agora acompanha a trajetória de Balthazar, Jayme, Geíza e Milena, papéis de Juan Paiva, Murilo Benício, Belize Pombal e Nanda Costa, respectivamente, que são presos no mesmo dia, e apresenta a retomada da vida de cada um ao sair da prisão, sete anos mais tarde.

Os personagens vão em busca de uma justiça que vai além da lógica dos processos judiciários. “Os personagens e as tramas são completamente novos e surpreendentes. O fato de a série agora se passar no Distrito Federal condicionou uma linguagem específica. Brasília, com as suas linhas retas e suas perspectivas, naturalmente pediu uma câmera com movimentos mais lentos e planos mais abertos”, ressalta Gustavo Fernandez, que assume o posto de diretor artístico da nova temporada.

Além das tramas se interligarem, outro elemento que conecta as duas temporadas é a presença de Kellen, de Leandra Leal. A personagem aparece nas quatro novas histórias principais, em momentos e relações diferentes com os protagonistas e retorna à série como administradora de uma agência de viagens. A verdade é que o negócio é uma fachada para a agência de garotas de programa Las Primas.

Darlan (Fábio Lago) e Kellen (Leandra Leal) – Foto:

Com elenco ainda formado por nomes como Marco Ricca, Alice Wegmann, Marcello Novaes, Maria Padilha, Fábio Lago, Danton Mello, Júlia Lemmertz e Paolla Oliveira, entre outros, a primeira parte das gravações em Brasília e Ceilândia começaram em março de 2023 e se estenderam por dois meses. Driblando o caráter meramente político e administrativo local, a direção de “Justiça 2” privilegiou as regiões mais periféricas e pouco exploradas do planalto central.

A série se passa em dois momentos: em 2016, antes das prisões, e em 2023, quando os protagonistas saem da prisão. No entanto, as duas fases foram gravadas simultaneamente, muitas vezes, com cenas de ambos os momentos rodadas no mesmo dia. Isso exigiu uma dinâmica peculiar da produção. Foi preciso desenvolver, pelo menos, duas caracterizações diferentes para cada personagem, apostando em truques criativos e ágeis.

Uma das caracterizações mais significativas da nova temporada é a de Murilo Benício, que surge de cabeça raspada e prótese no nariz. “O Murilo é um ator muito solicitado, com muitos personagens na memória do público. Eu queria tirar aquela cara de Murilo Benício dele (risos). Então, chegamos à conclusão de que, se ele aparecesse careca, já que o cabelo é uma marca registrada, seria interessante”, entrega a caracterizadora.

Capa murilo

Uma das caracterizações mais significativas da nova temporada é a de Murilo Benício, que surge de cabeça raspada e prótese no nariz

Capa Leandra

Darlan (Fábio Lago) e Kellen (Leandra Leal) em ‘Justiça 2’