Com doses de comédia, aventura e romance, “Família é Tudo” aposta nos conflitos familiares

A leveza e a comicidade do horário das sete é um prato cheio para muitos autores. Mas Daniel Ortiz sabia que, apesar de ter a comédia como fio condutor, poderia agregar diferentes elementos no enredo de “Família é Tudo”, próxima novela das sete, que estreia nesta segunda, dia 4 de março. O novíssimo folhetim traz como pano de fundo uma disputa familiar cercada de amores, mistérios, dramas e aventuras.

“A novela das sete é um gênero consagrado, construído com a comédia, a aventura e romance. E o nosso grande desafio é estabelecer este caminho emocional com um público recheado de muitas gerações. Essa é novela para o Brasil se reconhecer, com alegria e emoção”, aponta o diretor artístico Fred Mayrink.

A novela contará a história de Frida Mancini, papel de Arlete Salles. A matriarca sonha reunir seus cinco netos – Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes) -, que estão há anos sem se ver. Ela, inclusive, fará qualquer coisa para ter sua família unida novamente. Por ironia ou não do destino, é seu desaparecimento que promove a união do clã.

“É uma história sobre família e para famílias. São cinco meios-irmãos, filhos do mesmo pai que, enquanto estava vivo, conseguia mantê-los unidos. Eles se viam aos finais de semana e eram muito próximos, se amavam. Quando esse pai morre, os irmãos deixam de se ver. As mães se detestam e não querem que eles convivam uns com os outros. Então a partir do falecimento do pai, cada um desses irmãos toma um caminho diferente e eles se distanciam. O sumiço da avó gera a oportunidade de um reencontro e levanta a questão da importância da família”, aponta Ortiz.

Confiante na reunião da família, a avó organiza um cruzeiro para celebrar seu aniversário e o de sua irmã gêmea, Catarina, também vivida por Arlete Salles. Porém, em meio a rusgas e armações, os netos não comparecem e ela embarca apenas com a irmã e o sobrinho Hans, de Raphael Logam. Mas um acidente em pleno alto-mar resulta em um misterioso sumiço.

“A Vênus é a primogênita e quer realmente unir a família. Ela é alegre, divertida, um pouco atrapalhada, mas sobretudo agregadora. Fiquei muito feliz quando fui convidada e também por estar fazendo essa protagonista, uma personagem que é o coração dessa casa, dessa novela. Estou muito animada e com muita expectativa para essa jornada”, celebra Nathalia Dill.

Dada como morta, Frida surpreende a todos em seu testamento. Os irmãos Mancini vão encarar uma missão que transformará suas vidas: além de morar juntos, a despeito das diferenças entre si, terão de trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família, criada por sua avó. A meta é clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório eles não ganham nada e a herança a que teriam direito será entregue ao sobrinho ambicioso que, junto com a mãe, Catarina, nunca mediu esforços para atrapalhar a relação entre avó e netos.

“O Hans é o diretor do império de Frida, a gravadora Mancini Music, e não vai medir esforços para conseguir ser o herdeiro da empresa pela qual deu seu sangue e dedicou a sua vida para estar, merecidamente, no seu cargo atual. Eu já estou amando odiar o Hans. Tomara que o público tenha a mesma sensação que eu”, torce Logam.

A trama de “Família é Tudo” reviverá um clássico da dramaturgia: a disputa entre gêmeos. A chegada de Arlete Salles, que vive as irmãs Frida e Catarina, ao enredo foi motivo celebração para Daniel Ortiz. “Fiquei muito feliz quando me falaram que seria a Arlete. Ela é uma atriz solar e representa muito bem a Frida, essa avó supermaternal”, elogia.

Aos 85 anos, Arlete Salles festeja não só a chance de protagonizar um folhetim, mas também a oportunidade de viver um papel duplo diante das câmeras. “É a primeira vez que vivo essa experiência de contracenar comigo mesma. Lembro da Gloria Pires (em ‘Mulheres de Areia’), que mereceu todos os nossos aplausos e merece sempre, porque é bem cansativo. E olha que isso acontece só nos primeiros capítulos, já que a Frida logo desaparece”, aponta.

Quem é quem?

Núcleo família Mancini

Dona da gravadora Mancini Music, Frida Mancini (Arlete Salles) é uma mulher carismática, animada, maternal e excêntrica. Casou-se cedo e trabalhou com o marido para erguer a empresa. Teve apenas um filho, Pedro (Paulo Tiefenthaler), e sempre mimou demais seus cinco netos – Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes). Seu maior sonho é voltar a unir a família, desagregada ao longo dos anos. Desaparecerá em alto-mar durante um cruzeiro.

Família Galindo

Enquanto Frida é carismática, alegre e solar, o mesmo não se pode falar de Catarina Galindo (Arlete Salles). Irmã gêmea de Frida, ela é uma mulher frustrada e invejosa. Amarga, vive às custas da irmã rica e não se conforma que seu único filho, Hans (Raphael Logam), não esteja no testamento dela. Hans é um sujeito ambicioso e ardiloso. Desde que Frida se aposentou, dirige a Mancini Music. Tem a confiança da tia, mas se acha injustiçado e pouco reconhecido, já que é o único da família que tomou a frente dos negócios dela. Tal como a mãe, sonha um dia ser o dono da gravadora. Tanto ela quanto o filho farão de tudo para que os netos não se unam. Amante de Mila (Ana Hikari), secretária da Mancini, faz de tudo para que Frida o considere como herdeiro.

Família Monteiro/Produtora

Publicitário e ex-skatista, Tom Monteiro (Renato Góes) tem uma produtora de audiovisual. Possui um jeito aventureiro e é um eterno apaixonado por Vênus (Nathalia Dill), a quem conheceu criança e namorou por mais de 15 anos. Acredita que o noivado deles terminou por conta de uma armação feita enquanto ele estudava no exterior. Prestativo e entusiasmado, apoiará Vênus a reerguer a Fundação e unir sua família. Apesar de reencontrar o amor da juventude, ele terá de lidar com a insistente ex-esposa Paulina Monteiro (Lucy Ramos), que ainda tem esperanças de reconquistá-lo. Aprontará todas e não vai sossegar enquanto não afastar Tom de Vênus. Para isso, ela contará com o auxílio da ex-sogra Brenda Monteiro (Alexandra Richter). É na produtora de Tom que também trabalha Luca Baggio (Jayme Matarazzo). Fotógrafo, ele é ex-namorado de Electra, irmão de Murilo (Henrique Barreira) e namora Jéssica (Rafa Kalimann), a melhor amiga de Electra antes de ela ser presa. Nunca deixou de amar a mulher que acredita ter tentado matá-lo.

Núcleo da pensão

É na pensão que vive Chicão do Nascimento (Gabriel Godoy). Irmão de Guto (Daniel Rangel), ele é o mestre de obras indicado para reformar um casarão dos Mancini. Bronco, é um profissional justo e competente. Despertará o interesse de Andrômeda, que reluta em aceitar as faíscas que surgem dadas as diferenças entre eles e acredita que só o que têm em comum é o amor por animais. A sonhadora Lupita Sanchez (Daphne Bozaski) é outra que cruza o caminho dos irmãos Mancini. Doce e romântica, a guatemalteca muda-se para o Brasil na esperança de uma vida melhor e consegue emprego na Mancini Music como secretária de Júpiter. Com seu visual para lá de extravagante, sonha um dia ser cantora e acredita que trabalhar na gravadora pode ser o trampolim de que precisava. Louca para encontrar seu príncipe de telenovela latina, se apaixona pelo chefe e neto de Frida (Arlete Salles).