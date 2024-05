Cultura Com dois musicais de sucesso no currículo, Caio Giovani estreia em novelas como o produtor Wilson de ‘Família é Tudo’

Aos 33 anos, Caio Giovani diz que está vivendo um sonho. Intérprete do produtor Wilson em “Família é Tudo”, o ator, cantor e compositor estreia nas novelas – pelo menos com um papel fixo. Mas sua trajetória nos palcos começou bem antes, há dez anos, com passagens por espetáculos como os musicais “Love Story” e “A Cor Púrpura”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eu sempre me interessei pela atuação, mas nunca soube os caminhos. Ou não me enxergava lá. Mas, com o crescimento de atores pretos e a minha irmã como principal motivadora da minha arte, esse desejo ficou mais forte e concreto”, comemora.

Na novela das 19h da Globo, Wilson é o braço direito do determinado Tom, papel de Renato Goés. “Ele é um amigo que quer ver bem os seus. Um conselheiro e ouvinte. Um pouco questionador, mas presente”, descreve Caio, que ainda está se acostumando com a rotina imposta pelas gravações de um folhetim, bem distintas das vividas, até então, nos palcos. “É um desafio! O ritmo, as câmeras, as luzes, todos os processos são muito diferentes do teatro. Mas é tão gostoso fazer parte, eu estou amando”, derrete-se.

A oportunidade para integrar o elenco de “Família é Tudo” surgiu com um convite do produtor de elenco Guilherme Gobbi. Para a construção do personagem, o ator decidiu contar com a experiência de outros profissionais. “Ouvi pessoas mais velhas. O ato de ouvir e de traçar caminhos e visões diferentes vem com amor e maturidade”, diz. Quanto à possibilidade de conciliar a carreira na tevê com a música, Caio ainda não parece ter conseguido. Mas não esconde que esse é um de seus principais desejos. “No momento, ainda não concilio. Mas quero muito poder conciliar. Para a arte, tudo tem um jeito”, aponta ele, que foi um dos participantes da primeira temporada do reality show “Brincando com Fogo: Brasil”, da Netflix, lançada em 2021.

Nome completo: Caio Giovani da Silva Vieira.

Nascimento: 28 de janeiro de 1991, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: Como Harpo em “A Cor Púrpura, O Musical”.

Interpretação memorável: Cuba Gooding Jr. como Carl Brashear no filme “Homens de Honra”, dirigido por George Tillman Jr. e lançado em 2000.

Momento marcante na carreira: “Me ver na tevê pela primeira vez”.

O que falta na televisão: “Diretores e escritores negros”.

O que sobra na televisão: “Pessoas que já se estabeleceram, mas não se reinventam”.

Com quem gostaria de contracenar: Denzel Washington, Will Smith, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Wagner Moura e Rodrigo Santoro.

Se não fosse ator, seria: Jogador de futebol.

Ator: Will Smith.

Atriz: Lupita Nyong’o.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: “Não sei dizer, mesmo gostando de vilões”.

Personagem mais difícil de compor: “O mocinho: um passo a mais e fica chato e clichê”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”.

Que papel gostaria de representar: “Algum super-herói da Marvel e DC Comics”.

Filme: “Pantera Negra”, dirigido por Ryan Coogler e lançado em 2018.

Diretor: Spike Lee.

Vexame: “Passei poucos”.

Mania: “De querer fazer tudo”.

Medo: “De morrer e não conseguir alcançar todos os meus objetivos”.

Projeto: “Queria muito fazer minhas histórias serem gravadas na tevê, no streaming e em filmes”.

“Família é Tudo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa nas madrugadas.