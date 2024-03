Com Cissa Guimarães no centro do debate, ‘Sem Censura’ recupera prestígio

As alterações no formato trouxeram jovialidade e versatilidade ao estúdio, que agora pode receber números musicais mais arrojados ao poder contar com um palco no cenário

Com uma extensa carreira na tevê, Cissa Guimarães é uma comunicadora experiente e uma atriz bissexta para lá de espirituosa. Sua voz inconfundível e o carregado sotaque carioca, entretanto, fizeram sua persona pública ser mais imponente do que qualquer um de seus trabalhos televisivos. Famosa por ser a principal repórter do saudoso “Vídeo Show”, onde trabalhou por 15 anos, ela tem o dom de chegar ao telespectador sem grandes problemas ou cerimônias. Infelizmente, tal expertise sempre foi mal-aproveitada pela Globo, que fazia de Cissa caminhar pelas beiradas e, geralmente, sem o merecido destaque, como em seu último programa na emissora, o insosso “É De Casa”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em 2021, após exatos 46 anos, seu vínculo não foi renovado, sendo mais uma profissional enquadrada na nova política de enxugar o elenco fixo da empresa e fazer contratações de forma pontual. Após ficar um tempo fora do ar, sua disponibilidade veio a calhar em um momento onde a TV Brasil ansiava por mais visibilidade. Por isso, foi uma boa aposta contratar de Cissa para a reativação do icônico, e por muito tempo combalido, “Sem Censura”.

Idealizado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima no período da reabertura política, o “Sem Censura” estreou na televisão pública em 1985, sob o comando de Tetê Muniz, e foi um dos primeiros programas a promover os famosos debates entre políticos. Simples, mas eficaz, o formato de mesa redonda sempre propiciou a conversa entre apresentadora e convidados de forma fluida, apesar de um tanto limitadora por conta da disponibilidade das câmeras.

Ao longo de tantos anos de história, profissionais como Marcia Peltier, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro, Vera Barroso e Marina Machado, entre outras, passaram pelo centro da bancada do programa. Porém, a produção acabou ficando mesmo com a cara de Leda Nagle, que fez a apresentação de 1996 a 2016. Ao mostrar sua postura conservadora nos últimos anos de bancada, Leda confirmou que não tinha estofo para ir além das pautas de entretenimento e acabou não apenas manchando o DNA progressista do programa, mas também enfraqueceu os temas e baixou o nível dos convidados, afugentando a já pífia audiência do “Sem Censura”.

Após um período fora do ar, é simbólico ver o renascimento do programa sob a ótica de Cissa. As alterações no formato trouxeram jovialidade e versatilidade ao estúdio, que agora pode receber números musicais mais arrojados ao poder contar com um palco no cenário. Ao lado de Cissa, a produção reativou a figura dos debatedores fixos, que se revezam pelos dias da semana. Na lista, um grupo formado por gente que realmente tem o que falar, caso do carnavalesco Milton Cunha, o ator Hugo Bonemer, a comediante Dadá Coelho, o diretor de cinema e teatro Rodrigo França, e a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira.

Com bons contrapontos, o time de convidados da primeira leva de episódios evidencia que o “Sem Censura” voltou a ser um espaço frequentado por políticos, ativistas, jornalistas, historiadores e filósofos. Aproveitando-se do prestígio de Cissa, o programa retoma também a condição de ponto de encontro de profissionais de renome da tevê, casos de Cláudia Raia, Miguel Falabella, Eliane Giardini e Zezé Polessa, entre outros. Atento, forte e democrático, o “Sem Censura” de 2024 atesta que os clássicos nunca saem de moda.

“Sem Censura” – TV Brasil – de segunda a sexta, às 16h.