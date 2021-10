Com chegada apoteótica de Fausto Silva, Band promete turbinar programação em 2022

14 out 2021 às 19:52 • Última atualização 14 out 2021 às 19:53

Programa, que já está em pré-produção e viajando por todo País, contará com muita tecnologia, recursos em 3D e o retorno do balé do Faustão

Fausto, que tem vínculo contratual com a Globo até o final de dezembro, tem estreia prevista para janeiro - Foto: Divulgação - Globo

O ano de 2021 ainda tem mais de dois meses pela frente. No entanto, a direção da Band já foca suas energias para a programação de 2022. Após ser atropelada pela imprevisível pandemia de Covid-19 e enfrentar incertezas na grade ao longo de 2020 e 2021, a emissora planeja um ano movimentado diante das câmeras após dezembro.

Além do fortalecimento com a Fórmula 1 e outras competições esportivas, a Band tem o retorno de Fausto Silva ao canal como principal chamariz para 2022. “A Band é uma televisão que vem se transformando e se movimentando. Mostramos para o mercado que trabalhamos para sermos melhores do que nós mesmos todos os dias. A Band, a partir de agora, precisa ser olhada de um outro patamar porque o resultado que ela vai trazer é muito maior do que trouxe até hoje”, aponta Cris Moreira, diretor geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes.

Fausto, que tem vínculo contratual com a Globo até o final de dezembro, tem estreia prevista para janeiro e irá ao ar de segunda a sexta, em horário nobre. “Muitas novidades estão sendo preparadas por mais de 300 profissionais das mais diversas áreas. Vamos trazer um programa voltado para a família brasileira. Não um simples programa, mas sim uma programação com retorno da alegria aos lares brasileiros”, afirma Cris Gomes, diretor da produção.

O programa, que já está em pré-produção e viajando por todo País, contará com muita tecnologia, recursos em 3D e o retorno do balé do Faustão. “O palco do Faustão é onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. É onde os jovens talentos têm certeza de que chegaram lá”, ressalta Luciana Cardoso, diretora de criação e esposa do apresentador.

Outro nome oriundo da Globo é Zeca Camargo. Há pouco mais de um ano na Band, o jornalista, que também ocupa a função de diretor artístico, irá para a frente das câmeras no próximo ano. Ele comandará o “game show” “Mil e Uma Perguntas”, que ainda não tem estreia definida.

Há sete anos no ar, o saturado formato do “Masterchef Brasil” segue firme e forte na grade de 2022. Apesar da audiência pouco satisfatória, o “talent show” de gastronomia ainda rende bons resultados comerciais. “Em 2021, a edição teve o maior resultado de entregas comerciais da história, sempre inovando e contando com a criatividade da equipe, como o anúncio da jurada Helena Rizzo, que foi feito em primeira mão no TikTok e repercutido em toda a imprensa”, destaca a apresentadora Ana Paula Padrão.

O jornalismo e o esporte também terão de destaque na grade. De olho nas conturbadas eleições de 2022, a emissora fará questão de manter os tradicionais debates entre os candidatos. “Vamos captar as necessidades e anseios da população durante toda a campanha e nesta perspectiva nossos debates, que também terão novidades e inovações como nas últimas eleições”, explica Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo.

A Fórmula 1 chega para seu segundo ano na Band após quatro décadas na Globo. Em 2022, serão 23 Grandes Prêmios ao redor do mundo. “A Band deu o tratamento devido e necessário para a Fórmula 1, que é a categoria rainha no automobilismo. Estive 29 anos na Globo, e nunca me senti tão bem profissionalmente como estou na Band”, valoriza o narrador Sérgio Maurício.

PARA 2021

Apesar das intensas novidades para 2022, a emissora ainda reservou fôlego para a reta final de 2021. Em novembro, a Band estreia o programa de humor “Perrengue”, que conta com Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos no elenco. A trupe, que irá ao ar aos domingos, apresentava o humorístico “Encrenca” na RedeTV! há poucas semanas.