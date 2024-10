Com carreira em alta e projetos inéditos, Heloísa Honein se diverte na pele da romântica Margaridinha de ‘No Rancho Fundo’

Por conta do corte joãozinho, Heloísa não foi amplamente reconhecida nos primeiros capítulos de “No Rancho Fundo”. A caracterização, entretanto, foi uma coincidência profissional - Foto: Divulgação

Heloísa Honein tenta aproveitar as oportunidades que lhe aparecem. No ar como a sonhadora Margaridinha de “No Rancho Fundo”, há tempos vem tentando ganhar espaço na tevê. Ciente de que um projeto leva a outro, os últimos anos foram de muito trabalho para a atriz, que agora colhe os frutos dessa dedicação. Depois de se destacar como a despachada Brenda de “Todas as Flores”, do Globoplay, a atriz continuou fazendo testes para outras produções da emissora.

Na esteira da estreia televisiva na trama de João Emanuel Carneiro, ela foi aprovada para papéis de destaque em duas produções importantes e que ainda permanecem inédita no serviço de streaming e na tevê aberta, as séries “Guerreiros do Sol” e “Dias Perfeitos”. Em meio a tantos projetos, ela agora se sente mais segura e confiante para viver as ambiguidades de Margaridinha às seis.

“Ao mesmo tempo em que a personagem tem uma inocência e um certo romantismo, ela também é muito ligada aos bens materiais. A virada na história da família, que acaba ficando rica, mexe muito com ela”, conta.

Na trama, Margaridinha é filha adotiva da poderosa Zefa Leonel, de Andréa Beltrão, e mora na roça com todos os membros da enorme família. A descoberta de uma jazida da pedra preciosa Turmalina-Paraíba em suas terras deixa o clã milionário da noite para o dia. Enquanto Zefa tenta manter os pés no chão, Margaridinha passa a sonhar com uma vida mais urbana e distante da simplicidade inicial.

“Ela ainda não sabe o que é viver e quais os riscos dessa fortuna em mãos. Esse dinheiro desperta muita disputa e inveja. A grande questão é saber lidar com esse novo momento sem perder a união entre a família”, avalia a atriz. Movida pelo sonho de se casar, Margaridinha passa boa parte de seu tempo avaliando possíveis pretendentes. Romântica assumida e inveterada, Heloísa consegue entender o jeito de sua personagem, mas a vida acabou a levando para um lado mais pragmático quando o assunto é amor. “Tenho outras prioridades hoje em dia”, ressalta, entre risos.

Por conta do corte joãozinho, Heloísa não foi amplamente reconhecida nos primeiros capítulos de “No Rancho Fundo”. A caracterização, entretanto, foi uma coincidência profissional. Na época dos testes para a atual novela das seis, a atriz ainda estava comprometida com as gravações de “Dias Perfeitos”, série de suspense baseada no livro homônimo de Raphael Montes, autor da saga “Bom Dia, Verônica”, no Globoplay. “O público ainda estava pensando no cabelão da Brenda e de repente, apareço totalmente diferente. No dia do teste, a direção gostou do visual e me falou para manter”, explica. Pouco antes do início das gravações, a equipe de “No Rancho Fundo” cortou ainda mais as madeixas da atriz, que aprovou o visual. “É muito fácil de cuidar. Parece que estou sempre pronta para tudo”, valoriza.

Natural do Rio de Janeiro, Heloísa por algum tempo se dividiu entre a carreira de professora de yoga e a atuação. Com passagem pela Casa das Artes de Laranjeiras e pela Escola de Atores Wolf Maya, ela faz testes para a tevê desde os 17 anos. “Recebi muitas respostas negativas, mas nunca desisti. Uma hora as coisas começam a acontecer”, conta Heloísa, cuja primeira aparição no vídeo foi de forma tímida na extinta “Malhação”.

Aos 25 anos, com projetos engatilhados e carreira em ascensão, a atriz está totalmente focada nos próximos passos de Margaridinha, aguarda o resultado do teste que fez para o remake de “Vale Tudo” e se prepara para a maratona de divulgação de seus futuros projetos na emissora. “Com muito esforço, disciplina e dedicação, tenho conseguido realizar alguns sonhos. Ainda tenho muito o que construir, mas estou bem feliz com o caminho percorrido”, destaca.

“No Rancho Fundo” – Globo – de segunda a sexta, às 18h20.