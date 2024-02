Cultura Com caldo em cubo e amor, Batata da Vó Cida ganha versão família para levar para casa

Há cinco anos Renata Vanzetto, a chef mais empreendedora da gastronomia paulistana abria o Muquifo, um restaurante despretensioso de “culinária simples, mas com muita história”. Uma delas é a Batata da Vó Cida, que leva assumidamente cubo de caldo de carne e creme de leite direto da lata.

Musa inspiradora da neta, Dona Cida ensinou a Renata Vanzetto mil e um segredinhos de cozinha, inclusive essa receita famosa, servida originalmente em Ilhabela. No cardápio da casa nos Jardins, por sua vez, ela não é simplesmente o acompanhamento mais pedido para o bife à milanesa, é o best-seller por si só.

Pelo “sucesso louco”, mas também pelo arsenal de seu empório (a Mercearia Maravilha) e, quiçá, um tiquinho por pressão das “seguiloucas”, a chef, naturalmente influenciadora, lança agora versões avantajadas, perfeitas para refeições entre famílias e amigos.

A grande (R$ 420) implica uma assadeira com 2,5kg de batatada e serve bem 10 pessoas. A média (R$ 320), com 1,8kg da receita, atende até 7 convivas. Ambas chegam em casa prontinhas para serem aquecidas no forno.

Mercearia Maravilha

R. Bela Cintra, 1569, Jardins. Seg. a sáb., das 12h às 22h; dom., das 11h às 17h. Encomendas via WhatsApp: (11) 99480-0474