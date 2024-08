Cultura Com bons convidados, Gabriela Prioli garante a densidade e profundidade do ‘Sábia Ignorância’

Desde que se destacou na CNN em 2020 e, posteriormente, com o talk show “À Prioli”, na mesma emissora, Gabriela Prioli demonstrou uma habilidade inegável em conduzir entrevistas instigantes. Agora, com o novo “Sábia Ignorância”, no GNT, Prioli eleva ainda mais essa capacidade. Em uma era dominada por informações duvidosas na internet, a advogada e apresentadora escolhe temas atuais e delicados, proporcionando discussões profundas e autênticas.

Prioli recebe dois convidados a cada semana, criando um ambiente onde debates relevantes acontecem de forma leve, descontraída e, por vezes, emocionante. Na estreia, Giovanna Ewbank e o psicanalista Christian Dunker debateram sobre ignorância e o papo acabou sendo conduzindo para uma discussão sobre a consciência do racismo. Giovanna compartilhou suas reflexões pessoais sobre isso e a maternidade, em um momento carregado de emoção que surgiu naturalmente. Sem qualquer pressão, Gabriela consegue respeitar tanto o espaço de seus convidados quanto o dos espectadores.

O cenário do “Sábia Ignorância”, semelhante a uma sala de estar aconchegante, favorece essa atmosfera intimista. Com um design sóbrio e charmoso, composto por muita madeira e tons claros, o ambiente convida os convidados a se abrirem. A cantora e influenciadora Pepita, que participou do terceiro episódio, brincou que “quando tem sofá, venceu na vida”, destacando a sensação de conforto e de elegância proporcionada pelo cenário.

A entrevista com Pepita, que discutiu questões de gênero ao lado da doutora em Estudos de Gênero Carla Akotirene, tem tudo para ser considerada um dos momentos mais densos e emotivos da carreira de Prioli na tevê. A travesti compartilhou suas vulnerabilidades e Prioli, mostrando uma empatia notável, até se levantou para abraçar a convidada menos de dez minutos após o início da conversa. É necessário reconhecer: Gabriela Prioli consegue criar um espaço seguro e, ao mesmo tempo, descontraído, abrindo espaço para revelações que talvez não fossem feitas em outros programas. E convém destacar: ali, não é a intenção entrar profundamente nas questões pessoais dos entrevistados. Mas Gabriela não só conduz debates relevantes, ela o faz com uma sensibilidade que destaca a profundidade e a autenticidade desses convidados. Sem forçar emoções, valoriza cada visão ou experiência compartilhada, criando um programa que se destaca pela espontaneidade e pelo respeito mútuo. E, a julgar pelos episódios recentes, por autorreflexões inesperadas.

“Sábia Ignorância” – GNT – Segundas, às 21h45.