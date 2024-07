Com bons convidados e humor, ‘Portugal Show’ se estabelece de forma inspirada no Multishow

Com convidados do calibre de Xuxa e Fátima Bernardes, a primeira temporada de “Portugal Show”, programa de entrevistas comandado por Rafael Portugal no Multishow, surpreendeu. De raciocínio rápido e engraçado sem fazer muito esforço, a desenvoltura do comediante à frente de um programa só seu representou um alívio para o canal pago que, em 2023, não pode contar com a exibição do já tradicional “Lady Night”, já que Tatá Werneck estava comprometida com as longas gravações da novela “Terra e Paixão”.

Produção feita em parceria com a Porta dos Fundos, grupo no qual o apresentador está desde 2015, o talk-show nem teve muito tempo de concepção por conta da pressa de se ter algum programa do gênero na grade de exibição. Porém, com um apresentador inspirado e um cenário móbile que valoriza ainda mais a entrevista, entregou conceito, comicidade e fluidez de forma equilibrada e eficaz.

Lançado no segundo semestre do ano passado, o “Portugal Show” acaba de voltar ao ar, apoiado na boa repercussão de sua primeira temporada. O retorno tão rápido não chega a dar qualquer sensação de mesmice ao formato, visto que Portugal parece ter sempre algo novo a dizer ou acrescentar. O sucesso, é claro, engrossou a lista de celebridades querendo participar do projeto que, mais uma vez, passeia por nomes de peso do entretenimento nacional, como Angélica e os galãs em ascensão Nicolas Prattes e Rômulo Estrela, mas também valoriza nomes mais ligados ao humor, casos de Maurício Manfrini, Lúcio Mauro Filho e, em especial Heloísa Perissè.

Se a base de qualquer programa de entrevistas é a boa interação entre anfitrião e convidados, o “Portugal Show” subverte um pouco esse paradigma ao tornar o apresentador, de forma natural, a grande estrela da produção. Com uma pesquisa bem feita sobre cada entrevistado, Portugal conduz o papo pelo caminho da leveza. Dessa forma, consegue adentrar por temas inusitados, os quais seus convidados costumam fugir em outros programas.

Muito desse relaxamento surge a partir do tema escolhido para cada convidado. Falar de motel com Junior Lima e de camelódromo com Angélica, por exemplo, muda toda a configuração do que se espera das entrevistas. Esperto e de soluções simples, a adaptabilidade do cenário de acordo com a temática do dia é um dos pontos fortes do programa, que ainda conta com divertidas intervenções de Thamirys Borsan, Li’l Vinicinho e Estevam Nabote, amigos de Portugal que se encaixam muito bem no tom cômico do apresentador. Mesmo que todo o caos pareça ensaiado, Portugal tem um tempo de improviso próprio que confere charme e humor inteligente ao já combalido setor humorístico do Multishow, um canal cheio de programas genéricos, mas que sabe identificar e valorizar quando está diante de um programa que realmente faz diferença.

“Portugal Show” – Multishow, segundas e quartas às 23h.