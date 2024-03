Com autonomia e prestígio à frente do ‘Caldeirão’, Marcos Mion traz novidades para 2024

Programa apresenta novos quadros neste ano, com o social “Arte Transforma” e a cantoria do “Caldeirokê”

A primeira aparição profissional de Mion na tevê foi como ator do seriado “Sandy e Junior”, em 1999 - Foto: Divulgação

O humor e a música sempre pautaram a carreira televisiva de Marcos Mion. Seja com seus comentários afiados sobre cantores e bandas nos programas que comandou na antiga MTV Brasil, seja nos quadros de imitação do “Legendários”, que apresentou na Record. Foi essa mesma bagagem que ele trouxe para a Globo, quando assinou com a emissora, em 2021. À frente do “Caldeirão com Mion”, seu jeito mais anárquico como comunicador ganhou um tom mais polido e próximo do público, algo que deixou sua originalidade mais abrangente.

Como resultado, quadros como “Sob o Som” e “Isso a Globo Não Mostra” acabaram atraindo mais espectadores para as tardes de sábado. “Tudo foi passo a passo. De apresentador temporário a anfitrião oficial do sábado da Globo. É a realização de um sonho e estou me divertindo durante todo esse processo. A maior missão do programa é levar alegria para as pessoas e acho que estamos fazendo um bom trabalho”, avalia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Natural de São Paulo, a primeira aparição profissional de Mion na tevê foi como ator do seriado “Sandy e Junior”, em 1999. Apesar das incursões pelas Artes Cênicas, foi como apresentador que acabou por sedimentar sua trajetória. Entre erros e acertos, a carreira de Mion chegou ao ápice ao firmar seu vínculo com a Globo, fato que ocorreu após uma confusa saída da Record por conta de problemas nos bastidores do reality “A Fazenda”. Gozando de prestígio e autonomia na atual emissora, Mion faz questão de se envolver em todos os detalhes do “Caldeirão com Mion”.

Os novos quadros do programa, o social “Arte Transforma” e a cantoria do “Caldeirokê”, são exemplos deste envolvimento. “A Globo tem dado toda a estrutura necessária e acreditado nas ideias que eu e toda a equipe do programa sugerimos. Isso nos deixa ainda mais empolgados a sempre criar coisas novas. Poderíamos manter o programa apenas com os quadros já bem estabelecidos, mas queremos apresentar coisas novas e seguir sempre em frente”, explica.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O “Caldeirão com Mion” entra em seu terceiro ano na Globo e está em constante evolução. Quais as novidades para 2024?

O fato de o público ter abraçado o programa faz toda a diferença e nos deixa em uma boa situação dentro da Globo. É lindo ver o quanto o cuidado e o investimento da emissora nos mais variados aspectos da produção, seja em fazer uma total reformulação do cenário ou acreditar em novas ideias de quadros. Me emocionei de verdade quando entrei no estúdio e vi a nova cara do programa.

O que mais o impactou?

A qualidade. Estou na tevê há muitos anos e nunca um cenário me impressionou tanto. É um resultado diretamente ligado aos bastidores do “Caldeirão com Mion”. Todo mundo é muito apaixonado pelo o que faz e sabe a importância de inovar, levar alegria e abusar da criatividade. Poderíamos muito bem investir apenas no que está dando certo. Mas esse não é nosso estilo de trabalhar.

A música tem papel fundamental no programa. Como ela se apresenta no novo quadro “Caldeirokê”?

Eu tinha muita vontade de trazer mais alegria para o palco. Partindo do princípio de que ninguém é triste em um karaokê, eu deduzi que iríamos alcançar o nosso objetivo com esse quadro. Passei a ideia para a direção e o departamento criativo e chegou-se a uma estrutura de jogo. O objetivo, entretanto, não é avaliar quem canta melhor e sim analisar os atributos mais divertidos, como quem tem mais cara-de-pau, quem dançou e se divertiu mais. As gravações têm sido hilárias.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Você também tem cantado nas gravações?

Sempre! Meu hit preferido de karaokê é “I Want It That Way”, do Backstreet Boys. De tanto cantar, também acho que não mando tão mal em canções como “My Girl”, do Temptations, e “A Dois Passos do Paraíso”, da Blitz. O pop e o rock sempre dominam minhas escolhas na hora de soltar a voz.

Em “Arte Transforma”, o “Caldeirão com Mion” quer dar visibilidade às causas ligadas a pessoas com deficiência. Como sua experiência como pai de um menino autista influenciou na idealização do novo quadro?

O quadro foi inspirado na apresentação que o Romeo, meu filho, fez no programa especial de Natal, ano passado. Foi um momento emocionante para todos que estavam no estúdio. Eu vi meu filho mudar depois daquilo, ele se sentiu mais autoconfiante depois de receber tanto carinho do público. Isso me tocou e eu quis abrir espaço para outros PcDs no palco também. Ter o reconhecimento da plateia e o alcance da Globo para validar as manifestações artísticas deles é algo que pode mudar suas vidas! É um verdadeiro incentivo e reconhecimento. É, desde já, meu quadro preferido.