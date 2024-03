Com amplo poder de produção, Globo prepara pacote de estreias para TV, streaming e canais pagos

Serão 29 novidades na Globo, 50 no Globoplay e 60 nos canais pagos do grupo nos próximos três meses

A quinta e última temporada da “Sob Pressão” tem o final do ciclo na tevê aberta - Foto: Globo/Divulgação

O avanço do streaming é uma realidade inquestionável. A Globo, no entanto, não quer dominar conteúdo apenas no setor on demand. O principal grupo de produção audiovisual do Brasil prepara um trimestre de estreias também na tevê aberta e por assinatura. Entre eventos musicais e esportivos ao vivo, títulos originais e novas temporadas de franquias de sucesso, serão 29 estreias na Globo, 50 no Globoplay e 60 nos canais pagos do grupo nos próximos três meses.

“A Globo é essencialmente uma produtora de conteúdo brasileiro. E, ao mesmo tempo, somos programadores e distribuidores desse conteúdo. A combinação do nosso portfólio, que hoje é digital e pode ser consumido ao vivo ou sob demanda, faz com nossas histórias cheguem cada vez mais longe, alcancem cada vez mais gente”, destaca Leonora Bardini, diretora de Marketing e Programação da Globo.

Raphael Corrêa Netto, diretor de Canais Pagos de Entretenimento e Jornalismo da Globo, reitera que a estratégia de distribuição é pensada para seguir dois caminhos: preservar as características nativas de cada plataforma e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas escolham como e quando consumir os conteúdos.

Na Globo, estão programadas as voltas do “Linha Direta” e a ampliação do “Projeto Falas”, que avança em falas identitárias esse ano e ganha uma nova discussão, sobre pessoas com deficiência. E a quinta e última temporada de uma das franquias de maior sucesso da Globo: “Sob Pressão” – que começou como filme nos cinemas, virou série na Globo e passou a ter como primeira janela o Globoplay celebra agora seu final do ciclo com a exibição na tevê aberta.

Na lista de estreias do Globoplay, destaque para “Justiça 2”, com uma história que se passa no Distrito Federal e traz nomes como Paola Oliveira, Murilo Benício, Nanda Costa e Juan Paiva. Em junho, a série “O Jogo que Mudou a História” chega ao streaming. A produção narra o surgimento do crime organizado no Rio de Janeiro e suas facções rivais.

No setor de documentários, o Globoplay vai estrear dois títulos: “Senna por Ayrton” em maio e o “Paris-Rio: A Tragédia do Voo 447” em junho. Além disso, a série documental “Tributo” que mergulha na trajetória de grandes nomes que ajudaram a construir a televisão brasileira, ganha também a tela na Globo a partir de abril, com episódios sobre Lima Duarte, Laura Cardoso, Manoel Carlos e Zezé Motta.

Os canais pagos estreiam novas temporadas do reality “Túnel do Amor”, “Vai que Cola” e “Avisa Lá Que eu Vou”. Já a nova temporada do “Conversa com Bial” ganha uma janela extra no horário nobre do GNT.