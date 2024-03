Com a pior audiência histórica da faixa das 18h da Globo, ‘Elas por Elas’ adensa o enredo na reta final

Desde a estreia, “Elas por Elas” passou por turbilhões em relação à audiência. O remake do clássico de Cassiano Gabus Mendes, aliás, tem tudo para tirar de “Nos Tempos do Imperador” o posto de menor média geral das novelas das 18h da Globo. Curiosamente, ambos folhetins têm a assinatura de Alessandro Marson e Thereza Falcão. O de época foi exibido entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022 e conquistou 16,9 pontos de audiência geral. Já o contemporâneo, que deve se encerrar no fim de março, tem até agora apenas 14,8 pontos gerais, um número bem abaixo da meta do horário, que gira em torno dos 20. Mesmo assim, as as qualidades da trama são inegáveis. Principalmente pelos acertos no elenco e na direção e pelo esforço feito a partir do capítulo 100 para melhorar os números, sem grande sucesso.

É normal que o centésimo capítulo de uma novela marque um grande ponto de virada e em “Elas por Elas” não foi diferente. Na verdade, as mudanças adotadas a distanciaram ainda mais da história da original, que era exibida na faixa das 19h da emissora. A estonteante Lara, vivida por Deborah Secco, descobriu que a melhor amiga Taís, papel de Késia, era a amante misteriosa que estava com seu marido quando ele morreu, coisa que só aconteceu no final da trama de 1983. Assim como Giovanni, vivido por Filipe Bragança, ficou sabendo que não é filho biológico de Helena e Jonas, ex-casal interpretado por Isabel Teixeira e Mateus Solano. A reviravolta afetou ainda o par mais fofo do folhetim, formado pelo próprio Giovanni e pela engajada Ísis, personagem de Rayssa Bratillieri. Dramas românticos, convém lembrar, são típicos das histórias das 18h da emissora.

Por falar em conflitos amorosos, fazer Jonas perder os movimentos das pernas, depois de levar um tiro, também deu ainda mais profundidade ao relacionamento dele com a batalhadora Adriana, defendida por Thalita Carauta. Fora o fato de ele descobrir que o pai de sua enteada é justamente o ex-sogro, Sérgio, personagem de Marcos Caruso. Solano e Thalita, aliás, estão entre os principais nomes deste remake. Têm uma sintonia incrível, mandam bem em todas as sequências e ela, assim como aconteceu em “Todas as Flores”, quando esteve na pele da divertida, e também sofrida Mauritânia, rouba as cenas com uma facilidade e um carisma que impressionam. Aliás, “Elas por Elas” deve marcar uma virada de chave importantíssima na carreira de Carauta, já que se trata da primeira vez em que ela enfrenta um papel com muito mais drama do que humor em uma novela. E, verdade seja dita, a atriz tem se mostrado tão competente agora quanto era na hora de puxar gargalhadas dos telespectadores.

A julgar pelo que se vê atualmente em “Elas por Elas”, muitas reviravoltas ainda vão acontecer até o capítulo final. Há o sequestro de Jonas, que tem Helena como mandante, e a investigação sobre o assassinato de Átila, participação especial de Sergio Guizé na reta inicial. Ainda ficou no ar a dúvida sobre a morte de Miriam, papel de Paula Cohen. Tudo deu a entender que Sérgio a matou em seu escritório, mas quem se livrou do corpo foi justamente o capanga Fagundes, personagem de Antonio Tabet, com quem a enfermeira tinha um trato para dar um golpe no próprio empresário. Ou seja, não será uma grande surpresa se a chantagista reaparecer para infernizar a vida do ex-noivo. Paula, inclusive, foi uma das melhores surpresas da trama. Sua personagem cresceu e a atriz dividiu cenas com nomes importantes da tevê hoje em dia, como o próprio Marcos Caruso e Isabel Teixeira. Se não voltar à história, fará falta neste desfecho cada vez mais próximo.

“Elas por Elas” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.